Acasă » Exclusiv » Toate domnișoarele suspină după Andrei Bănuță, dar „regina” se lasă așteptată: „S-a terminat cu gluma”

Toate domnișoarele suspină după Andrei Bănuță, dar „regina” se lasă așteptată: „S-a terminat cu gluma”

De: Raluca Bădică 23/05/2026 | 22:15
Toate domnișoarele suspină după Andrei Bănuță, dar regina se lasă așteptată: S-a terminat cu gluma
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Andrei Bănuță își transformă din nou ziua de naștere într-un eveniment care a devenit deja tradiție la Berăria H, pe 27 mai, unde concertele lui sunt sold out. Atmosfera se anunță una de sărbătoare, cu invitați surpriză, multă energie și momente frumoase pe scenă. Toate domnișoarele care îi ascultă muzica și îl iubesc sunt așteptate la scenă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artistul care este pregătit să-și întâlnească și marea iubire. Atenție domnișoarelor care corespund cerințelor îndrăgitului artist!

Pentru Andrei Bănuță acest concert are și o poveste personală. De majorat nu a avut parte de prietenii și colegii lui, pentru că evenimentul a fost mai mult despre tatăl lui și prietenii acestuia. Această experiență l-a marcat, iar de atunci a promis că toate zilele lui de naștere sunt despre el și oamenii dragi care fac parte din viața lui.

Andrei Bănuță: „Când o să vină iubirea aia, o să fie cu artificii pe tavan”

Andrei Bănuță ne-a spus că încă nu și-a întâlnit aleasa inimii, însă este convins că atunci când se va întâmpla, totul va fi la superlativ. Până atunci, ne-a spus și care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă viitoarea iubită.

CANCAN.RO: Ce se întâmplă pe 27 mai ?

Andrei Bănuță: Este ziua mea și de anul trecut mi-am propus să fac o tradiție din asta și să o fac la Berăria H în fiecare an. Anul trecut a fost sold out și cel din 27 mai și de Sfântul Andrei. Eu nu mi-am făcut majoratul. Când am împlinit 18 ani, tata și-a chemat toți prietenii lui la noi acasă și, uite așa, am făcut majoratul cu prietenii tatălui meu. De atunci am rămas eu setat că tre să fac ceva de ziua mea care să fie despre mine cumva.

CANCAN.RO: Am văzut la tine pe story că ai declarat că ai mari emoții. De ce? Ce se întâmplă special?

Andrei Bănuță: Nu știu cum, dar mereu când trebuie să cânt cu tata în sală, s-a terminat cu gluma. El este foarte emotiv și imi transmite chestia asta și mai mult îi port grija lui. Este un om în vârstă, are 77 de ani, și îmi este cumva frică să nu fie emoțiile prea mari pentru el. O să avem piese în formule noi, reinterpretări noi care or să vă surprindă și o să vă facă să zâmbiți, vă promit.

Artistul se pregătește de unul dintre cele mai emoționante evenimente din viața lui
Andrei Bănuță își dorește o iubită cu mult umor și cu un IQ impresionant/arhivă personală

CANCAN.RO: De ce toate fetele te iubesc? Care este secretul?

Andrei Bănuță: Nu știu că nu le-am făcut nimic. Pe bune că nu am făcut ceva, dacă a fost în targetul meu. Adica da, sunt fericit că se întâmplă asta, foarte fericit. Nu am făcut nimic special, sunt natural așa cum sunt eu. Când eram mic mă foloseam, cred eu în capul meu, că mă foloseam că eu eram mic și ele mă vedeau ca pe ceva mic și drăguț și uite așa puteam interacționa cu ele, să râd, să glumesc, să le pup, să le iau în brațe.

CANCAN.RO: Dar și când o să vină regina!!!

Andrei Bănuță: Dar cine nu este pregătit!? Că eu sunt.

CANCAN.RO: Putem să deschidem un casting?

Andrei Bănuță: Măi nu cred. Eu cred în lucrurile făcute pe natural și cred că atunci când o să vină o să fie artificii pe tavan.

CANCAN.RO:  Spune-mi o calitate pe care este necesar să o aibă!

Andrei Bănuță: Să fie deșteaptă și cu mult umor.

NU RATA ȘI: Intervenția la care a apelat Andrei Bănuță, ca să fie pe placul femeilor: ”Am zis să fiu al naibii dacă nu mă fac idolul pietrelor de pe stradă”

CITEȘTE ȘI:Andrei Bănuță nu duce lipsă de admiratoare, dar a făcut anunţul trist pentru fane: ”E femeia perfectă!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Am aflat secretul Gabrielei Prisăcariu! Soția lui Dani Oțil are o „plăcere vinovată” de la care nu se poate abține
Exclusiv
Am aflat secretul Gabrielei Prisăcariu! Soția lui Dani Oțil are o „plăcere vinovată” de la care nu se…
Jador și Oana Ciocan așteaptă propunerea de la Antena 1: „Vreau să merg cu ea la două emisiuni”
Exclusiv
Jador și Oana Ciocan așteaptă propunerea de la Antena 1: „Vreau să merg cu ea la două emisiuni”
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai folosesc aer condiționat”
Mediafax
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai...
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să...
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde...
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
Adevarul
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de euro și tot nu găsesc angajați
Mediafax
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de...
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Click.ro
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor...
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii
Digi 24
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul...
ULTIMA ORĂ
Drama fără sfârșit a unei familii din Constanța: după moartea copilului, statul cere alocația înapoi
Drama fără sfârșit a unei familii din Constanța: după moartea copilului, statul cere alocația înapoi
Ce declarație a făcut Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorț: „Nu am de ce ...
Ce declarație a făcut Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorț: „Nu am de ce să fiu dezamăgită”
Cristian Mungiu, laureat la Cannes cu filmul Fjord. Al doilea Palme d’Or din carieră
Cristian Mungiu, laureat la Cannes cu filmul Fjord. Al doilea Palme d’Or din carieră
Ioana Ginghină, ironizată după ce s-a filmat dansând lasciv: ”Nu e de tine”
Ioana Ginghină, ironizată după ce s-a filmat dansând lasciv: ”Nu e de tine”
Angelina Jolie revine într-o dramă emoționantă inspirată din propria viață. Când va fi lansat ...
Angelina Jolie revine într-o dramă emoționantă inspirată din propria viață. Când va fi lansat filmul „Couture”
Am aflat secretul Gabrielei Prisăcariu! Soția lui Dani Oțil are o „plăcere vinovată” ...
Am aflat secretul Gabrielei Prisăcariu! Soția lui Dani Oțil are o „plăcere vinovată” de la care nu se poate abține
Vezi toate știrile