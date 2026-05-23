Toate domnișoarele suspină după Andrei Bănuță, dar „regina” se lasă așteptată: „S-a terminat cu gluma”

Andrei Bănuță își transformă din nou ziua de naștere într-un eveniment care a devenit deja tradiție la Berăria H, pe 27 mai, unde concertele lui sunt sold out. Atmosfera se anunță una de sărbătoare, cu invitați surpriză, multă energie și momente frumoase pe scenă. Toate domnișoarele care îi ascultă muzica și îl iubesc sunt așteptate la scenă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artistul care este pregătit să-și întâlnească și marea iubire. Atenție domnișoarelor care corespund cerințelor îndrăgitului artist!

Pentru Andrei Bănuță acest concert are și o poveste personală. De majorat nu a avut parte de prietenii și colegii lui, pentru că evenimentul a fost mai mult despre tatăl lui și prietenii acestuia. Această experiență l-a marcat, iar de atunci a promis că toate zilele lui de naștere sunt despre el și oamenii dragi care fac parte din viața lui.

Andrei Bănuță: „Când o să vină iubirea aia, o să fie cu artificii pe tavan”

Andrei Bănuță ne-a spus că încă nu și-a întâlnit aleasa inimii, însă este convins că atunci când se va întâmpla, totul va fi la superlativ. Până atunci, ne-a spus și care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă viitoarea iubită.

CANCAN.RO: Ce se întâmplă pe 27 mai ?

Andrei Bănuță: Este ziua mea și de anul trecut mi-am propus să fac o tradiție din asta și să o fac la Berăria H în fiecare an. Anul trecut a fost sold out și cel din 27 mai și de Sfântul Andrei. Eu nu mi-am făcut majoratul. Când am împlinit 18 ani, tata și-a chemat toți prietenii lui la noi acasă și, uite așa, am făcut majoratul cu prietenii tatălui meu. De atunci am rămas eu setat că tre să fac ceva de ziua mea care să fie despre mine cumva.

CANCAN.RO: Am văzut la tine pe story că ai declarat că ai mari emoții. De ce? Ce se întâmplă special?

Andrei Bănuță: Nu știu cum, dar mereu când trebuie să cânt cu tata în sală, s-a terminat cu gluma. El este foarte emotiv și imi transmite chestia asta și mai mult îi port grija lui. Este un om în vârstă, are 77 de ani, și îmi este cumva frică să nu fie emoțiile prea mari pentru el. O să avem piese în formule noi, reinterpretări noi care or să vă surprindă și o să vă facă să zâmbiți, vă promit.

CANCAN.RO: De ce toate fetele te iubesc? Care este secretul?

Andrei Bănuță: Nu știu că nu le-am făcut nimic. Pe bune că nu am făcut ceva, dacă a fost în targetul meu. Adica da, sunt fericit că se întâmplă asta, foarte fericit. Nu am făcut nimic special, sunt natural așa cum sunt eu. Când eram mic mă foloseam, cred eu în capul meu, că mă foloseam că eu eram mic și ele mă vedeau ca pe ceva mic și drăguț și uite așa puteam interacționa cu ele, să râd, să glumesc, să le pup, să le iau în brațe.

CANCAN.RO: Dar și când o să vină regina!!!

Andrei Bănuță: Dar cine nu este pregătit!? Că eu sunt.

CANCAN.RO: Putem să deschidem un casting?

Andrei Bănuță: Măi nu cred. Eu cred în lucrurile făcute pe natural și cred că atunci când o să vină o să fie artificii pe tavan.

CANCAN.RO: Spune-mi o calitate pe care este necesar să o aibă!

Andrei Bănuță: Să fie deșteaptă și cu mult umor.

