Filmul cu Brad Pitt care a explodat pe streaming la 13 ani de la lansare. Thrillerul SF domină din nou topurile

La 13 ani de la lansare, World War Z a revenit spectaculos în atenția publicului și a ajuns unul dintre cele mai urmărite filme de pe Paramount+. Thrillerul SF cu zombi produs și interpretat de Brad Pitt cunoaște un nou val de popularitate, alimentat atât de nostalgia fanilor, cât și de zvonurile privind continuarea francizei.

Brad Pitt vine după succesul filmului F1, nominalizat la Oscar. Actorul a oferit de-a lungul carierei sale filme devenite clasice, neconvenționale și aparte, precum Fight Club, Burn After Reading, Se7en sau Ad Astra, dar și producții cu mare succes la public, precum Mr. & Mrs. Smith, franciza Ocean’s, Troy și multe altele. În același timp, s-a remarcat și ca producător de succes, fiind implicat în proiecte precum Hedda, filmul Wolfs de pe Apple TV+, dar și emoționantul serial Adolescence de pe Netflix, printre altele.

Lansat în 2013 și regizat de Marc Forster, filmul îl urmărește pe Gerry Lane, un fost investigator ONU care încearcă să oprească o pandemie globală provocată de zombi. Inspirată de romanul lui Max Brooks, producția a devenit rapid un fenomen la box office și rămâne, până astăzi, cel mai de succes film cu zombi din istorie. Pelicula a avut încasări de peste 540 de milioane de dolari la nivel mondial, în ciuda unei producții dificile și a unor refilmări costisitoare, informează Screen Rant.

Succesul recent de pe streaming vine într-un moment important pentru franciză. Mai multe publicații internaționale au relatat că Paramount Pictures dezvoltă din nou un proiect legat de „World War Z”, după ce sequelul planificat în trecut, cu David Fincher la regie, a fost anulat în 2019.

Paramount vrea să profite de succesul producției

Potrivit informațiilor apărute după CinemaCon 2026, studioul consideră acum franciza o prioritate și încearcă să capitalizeze interesul reaprins al publicului. Deși nu există încă detalii oficiale despre distribuție sau data lansării unui nou film, revenirea producției în topurile de streaming ar putea accelera planurile pentru continuare.

Criticii și fanii consideră în continuare „World War Z” unul dintre cele mai intense thrillere post-apocaliptice realizate la Hollywood în ultimii ani. Filmul s-a remarcat prin scenele spectaculoase de acțiune, ritmul alert și imaginea unor „valuri” de zombi care au devenit emblematice pentru gen. În plus, interpretarea lui Brad Pitt a fost apreciată pentru realismul și tensiunea pe care le-a adus personajului principal.

Revenirea neașteptată a filmului demonstrează încă o dată forța producțiilor cult pe platformele de streaming. Într-o perioadă în care publicul caută tot mai mult filme spectaculoase și povești apocaliptice, „World War Z” pare să fi găsit din nou formula perfectă pentru succes. Iar dacă noul proiect al celor de la Paramount va deveni realitate, franciza cu Brad Pitt ar putea reveni oficial în prim-plan după mai bine de un deceniu, mai notează sursa citată.

