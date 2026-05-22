Filmul biografic despre viața lui Michael Jackson va avea o continuare. Producătorii au confirmat informația

De: Daniel Matei 22/05/2026 | 21:48
Sursa foto: Profimedia
Filmul biografic despre Michael Jackson va avea o continuare, după ce producția lansată recent a înregistrat un succes semnificativ la box office.

Potrivit The Independent, studioul Lionsgate a confirmat că lucrează la o continuare a peliculei, după ce prima parte a atras milioane de spectatori și a generat încasări de sute de milioane de dolari la nivel global. Decizia vine în contextul în care povestea artistului nu a fost complet acoperită în primul film, iar o parte importantă a materialului rămas neexplorat ar putea fi folosită în continuare.

Potrivit informațiilor din industrie, producătorii susțin că există suficient conținut pentru o a doua parte, inclusiv evenimente din viața lui Michael Jackson și momente importante din cariera sa muzicală, care nu au fost incluse în primul film.

Reprezentanții studioului au dezvăluit că aproximativ 25–30% din materialul necesar pentru continuare ar fi fost deja filmat în timpul producției inițiale, ceea ce ar putea reduce semnificativ costurile viitorului proiect.

În plus, regizorii și producătorii au indicat că povestea nu va fi neapărat spusă cronologic, ceea ce lasă deschisă posibilitatea explorării diferitelor perioade din viața artistului.

„Michael”, marcat de controverse

Primul film a generat discuții intense încă dinainte de lansare, fiind marcat de controverse legate de modul în care este prezentată viața artistului și de excluderea unor episoade sensibile din poveste. Cu toate acestea, producția a reușit să devină un succes comercial, depășind așteptările inițiale și atrăgând un public numeros în cinematografe.

Filmul Michael, aprobat și finanțat de moștenitorii regretatului cântăreț, îl urmărește pe Michael Jackson încă din primii ani alături de trupa Jackson 5 până la apogeul faimei sale globale în 1988, când se afla în turneu pentru albumul Bad. Decizia de a încheia povestea în acest punct a generat critici, deoarece filmul nu abordează acuzațiile de abuz asupra copiilor făcute împotriva artistului înainte de moartea sa din 2009 și le omite complet.

Jackson a negat toate acuzațiile formulate împotriva sa pe parcursul vieții. Potrivit unor relatări anterioare, o versiune inițială a filmului includea acuzațiile de abuz din 1993 și investigația ulterioară, însă avocații moștenitorilor lui Jackson au identificat un acord anterior cu un reclamant, care „excludea orice reprezentare sau menționare a acestora într-un film”.

Acest lucru a dus la 22 de zile de refilmări, costurile adiționale fiind estimate a se fi ridicat la 10-15 milioane de dolari, potrivit Variety.

