Motivul trist pentru care copiii lui Michael Jackson nu s-au putut atinge de moștenirea uriașă lăsată de regele muzicii pop

Copiii regretatului Michael Jackson nu au intrat încă în posesia moștenirii care li se cuvine, în ciuda faptului că sunt principalii beneficiari ai averii artistului, estimată la sute de milioane de dolari.

Principalul motiv îl reprezintă o dispută juridică complexă între administratorii averii și autoritățile fiscale din Statele Unite, care contestă modul în care a fost evaluat patrimoniul starului după moartea sa, în 2009. Această bătălie legală de durată a blocat distribuirea efectivă a fondurilor către moștenitori, scrie LadBible.

Averea lui Jackson a fost plasată într-un trust, conform testamentului, urmând să fie împărțită între copiii săi — Prince Jackson, Paris Jackson și Bigi Jackson — precum și către mama artistului și diverse organizații caritabile. Cu toate acestea, accesul direct la moștenire este condiționat de finalizarea tuturor procedurilor legale.

Din ce trăiesc copiii lui Michael Jackson

Deși primesc o alocație din moștenire și sunt aparent „foarte bine îngrijiți”, ei tot nu beneficiază de moștenirea lor legitimă.

„În rapoartele anuale furnizate instanței, care sunt disponibile publicului, oricine poate vedea că moștenirea oferă mamei și copiilor lui Michael sume substanțiale de bani pentru a-i întreține. Trustul are o relație de cooperare cu copiii lui Michael și, ori de câte ori au nevoie de ceva, acesta lucrează cu ei pentru a se asigura că sunt foarte bine îngrijiți, exact așa cum și-ar fi dorit Michael”, se arată într-un comunicat obținut acum câțiva ani de revista People.

În testamentul său, întocmit în 2002, se preciza că bunurile sale urmau să fie incluse în „Michael Jackson Family Trust”, 20% din bani urmând să fie donați în scopuri caritabile, iar restul să fie direcționați către un trust pe viață pentru mama sa, Katherine Jackson, și către un trust destinat celor trei copii ai săi.

Tatăl său, creatorul grupului Jackson Five, Joe Jackson, precum și frații, surorile și fostele sale soții nu erau menționați în testament.

Tatăl artistului nu a fost de acord cu testamentul

Exista, de asemenea, o clauză care prevedea că, dacă testamentul ar fi contestat, cei implicați ar fi fost dezmoșteniți. Totuși, acest lucru nu l-a împiedicat pe tatăl său să încerce să revendice o parte din avere, cerere care a fost respinsă în 2009.

Judecătorul Mitchell Beckloff a declarat atunci: „Joe Jackson nu primește nimic din această avere. Aceasta a fost decizia fiului său.”

În prezent, Bigi se află într-un conflict legal cu bunica sa, Katherine, după ce ar fi depus documente în instanță pentru a o împiedica să folosească banii din averea tatălui său pentru a acoperi cheltuieli juridice. Deși Bigi și Katherine s-au opus tranzacției, instanța a decis împotriva lor, iar acum bunica dorește să facă apel, în timp ce cel mai tânăr dintre copiii lui Jackson nu vrea ca averea tatălui său să fie folosită pentru plata cheltuielilor de judecată.

