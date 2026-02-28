Acasă » Știri » Știri externe » Michael Jackson revine în topuri, la 17 ani de la moartea sa. O piesă celebră a ajuns în Official Dance Singles Chart

De: Daniel Matei 28/02/2026 | 07:10
La 17 ani de la moartea sa, Michael Jackson a revenit în clasamente Marea Britanie, piesa lui “They Don’t Care About Us” intrând săptămâna asta în Official Dance Singles Chart pe locul 39.

Aceasta este prima dată în două decenii când o piesă a regelui muzicii pop ajunge într-un astfel de top, scrie Forbes.

Din când în când, un eveniment special determină publicul britanic să asculte din nou un album sau un single al lui Jackson — fie aducându-l în top pentru prima dată, fie readucându-l în atenția ascultătorilor. Săptămâna aceasta, un cântec vechi al său a reușit să facă exact asta.

Piesa „They Don’t Care About Us” a intrat în această săptămână în clasamentul Official Dance Singles din Marea Britanie. Piesa a debutat pe locul 39 în lista dedicată muzicii dance, care are 40 de poziții. Acest moment marchează primul „hit” nou al lui Jackson în clasamentul Official Dance Singles după două decenii. Ultima dată când a avut un debut pe această listă a fost în data de 25 februarie 2006 — cu exact 20 de ani și o zi în urmă.

Michael Jackson revine în top după 20 de ani

Primul său hit pe această listă a fost în 1995, cu melodia „Scream”, un duet cu sora sa, Janet. în următorii ani, titluri ca „You Rock My World”, un medley cu piese mai vechi și albumul The Remixes – Vol. 1 au mai apărut pentru perioade scurte în listă.

Intrarea actuală a piesei „They Don’t Care About Us” pe locul 39 în topul de dans devine astfel cel mai slab clasament din cariera lui Michael Jackson pe acest listă — precedentul cel mai jos fiind locul 27 cu The Remixes – Vol. 1. Aceeași piesă intră și în clasamentul Official Singles Sales (topul vânzărilor de single-uri), dar pe o poziție mult mai joasă: locul 82. Ultima dată când Jackson a avut un hit pe această listă a fost în decembrie 2020.

În plus, „They Don’t Care About Us” revine și în clasamentul Official Singles Downloads (topul celor mai descărcate melodii), unde acum se află pe locul 70. Când a fost lansată inițial, în iulie 2009, piesa a ajuns până pe locul 26 pe acest top, dar nu a mai apărut acolo de atunci.

