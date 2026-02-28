Acasă » Horoscop » Cartea de Tarot a zilei de azi, 28 februarie 2026. Intuiția preia controlul: avertismentul subtil al Marii Preotese

De: Paul Hangerli 28/02/2026 | 07:30
Cartea de Tarot a zilei de azi, 28 februarie 2026.Astăzi suntem invitați să ieșim din zgomotul cotidian și să pășim într-un spațiu al liniștii interioare, acolo unde răspunsurile nu vin din exterior, ci din profunzimea propriei conștiințe. Marea Preoteasă aduce o energie a misterului, a revelațiilor tăcute și a adevărurilor care se dezvăluie doar celor dispuși să asculte cu adevărat.

Cartea extrasă pentru această zi, Marea Preoteasă, este una dintre cele mai puternice și enigmatice arcane majore din tarot. Ea este reprezentată ca o femeie calmă și sigură pe sine, așezată în fața unui voal subțire decorat cu rodii, simbol al fertilității, al cunoașterii sacre și al potențialului creator. Acest voal marchează granița dintre lumea vizibilă și cea invizibilă, dintre mintea conștientă și adâncurile subconștientului. Dincolo de el se află misterele pe care nu le putem înțelege prin logică, ci doar prin intuiție.

Marea Preoteasă este simbolul intuiției pure, al înțelepciunii interioare și al conexiunii cu energiile subtile ale universului. Mesajul ei pentru astăzi este clar: încetinește ritmul, respiră și ascultă. Ai acces la o sursă infinită de cunoaștere, dar pentru a o atinge trebuie să îți liniștești mintea și să îți deschizi sufletul. Nu este o zi pentru acțiuni impulsive sau decizii pripite, ci pentru reflecție, analiză interioară și contemplare.

Energia acestei cărți sugerează că anumite răspunsuri pe care le cauți nu vor veni din conversații sau explicații externe, ci din momentele de tăcere. În liniște poți auzi șoaptele subconștientului, iar în introspecție poți descoperi adevăruri pe care poate le-ai evitat. Este un moment potrivit pentru meditație, pentru a ține un jurnal sau pentru a acorda atenție viselor și semnelor subtile care apar în jurul tău.

Marea Preoteasă ne invită, totodată, să ne asumăm energia feminină, indiferent de gen. Această energie înseamnă receptivitate, empatie, sensibilitate și inteligență emoțională. Într-o lume care valorizează adesea acțiunea rapidă și forța exterioară, cartea amintește că există o putere profundă în calm, în observație și în înțelegere. Prin conectarea la aceste calități, putem naviga situațiile dificile cu grație și claritate.

Ziua de astăzi poate aduce informații ascunse sau revelații neașteptate. Poate fi vorba despre o realizare personală, despre înțelegerea unei relații sau despre conștientizarea unei direcții noi în viață. Marea Preoteasă te îndeamnă să ai încredere în instinctele tale și să nu ignori acele presentimente subtile care apar fără o explicație logică imediată.

Semnificația profundă a acestei cărți este legată de explorarea lumii interioare. Ea ne reamintește că răspunsurile pe care le căutăm se află deja în noi și că avem acces permanent la această înțelepciune intuitivă, dacă suntem dispuși să o ascultăm. Este o zi a cunoașterii tăcute, a echilibrului interior și a creșterii spirituale. Prin încredere în sine și deschidere către propriile trăiri, putem transforma această zi într-un pas important spre claritate și evoluție personală.

