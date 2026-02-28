Acasă » Știri » Reducere de 40% pentru desertul adorat de toți românii, doar astăzi și mâine, în toate magazinele LIDL din țara noastră

De: Iancu Tatiana 28/02/2026 | 08:47
Lidl ne surprinde și săptămâna aceasta și ne dă ocazia să cumpărăm alimentele preferate la prețuri mai mici. Ofertele vizează weekend-ul, iar de sâmbătă, 28.02, până duminică, 01.03, avem posibilitatea să achiziționăm produse din game variate. Printre produsele la ofertă se află și un desert mult iubit de români, iar spre surprinderea tuturor, acesta este cu 40% mai ieftin decât costă în mod normal.

Momentul de răsfăț este adus de Lidl, care, ca de fiecare dată, ajută cumpărătorii și le acordă posibilitatea să își refacă stocul de alimente de bază sau gustări la niște prețuri mult mai mici decât costau acestea pe raftul magazinului, inițial, Scăderile de prețuri din acest weekend vor ajunge și la 42%.

Prețuri cu mult mai mici

Vedeta catalogului Lidl din acest weekend este un desert mult apreciat la care nu mulți s-ar fi așteptat, dintr-o gamă de produse mult apreciată de cumpărători. Tortul cu ciocolată și aromă de vanilie din gama „Chef Select” este unul dintre produsele adorate de români, iar în perioada 28.02-01.02 va avea o reducere semnificativă de 40%. Dacă înainte costa 46,99 de lei, Lidl le face un cadou de început de primăvară clienților săi și îi scade prețul până la 28,19 de lei.

Pe lângă deliciile dulci, reatilerul pune la dispoziție scăderi de prețuri și pentru alte articole alimentare, cum ar fi produsele de băcănie, fructe și băuturi alcoolice. În acest sfârșit de săptămână va exista o reducere de 18% la pulpele de pui dezosate, fără piele. Deci, de la 15,89 de lei, acestea vor costa numai 12,99 de lei. Gama „Matache Măcelaru’” aduce reduceri, iar șunca de Praga va costa 8,79 de lei, doar că va fi unul dintre alimentele care se va epuiza rapid, iar este limitat.

Nu putem să nu menționăm și că o sticlă de Prosecco Frizzante din brandul „Allini” va avea o reducere de 42% și va costa doar 14,99 de lei, de la 25,99 de lei cât costa inițial. Și, chiar dacă iarna a trecut, fructele cele mai iubite din perioada geroasă înca se mai află în supermarketuri și au o reducere per kg. Așa că acum puteți plăti numai 4,49 de lei pentru portocale, chiar dacă înainte costau 6,99 de lei.

