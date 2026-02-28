Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Regina Elisabeta a II-a a fost mecanic auto în Al Doilea Război Mondial. Povestea reală a tinereții sale

Regina Elisabeta a II-a a fost mecanic auto în Al Doilea Război Mondial. Povestea reală a tinereții sale

De: Paul Hangerli 28/02/2026 | 09:10
În 1945, la doar 18 ani, viitoarea regină a Marii Britanii s-a înrolat în armată și a urmat cursuri de mecanică auto. Nu a fost un gest simbolic, ci o instruire tehnică reală, într-un moment în care întreaga țară era mobilizată pentru război.

Înrolarea care a surprins Marea Britanie

În februarie 1945, în plin Al Doilea Război Mondial, prințesa Elisabeta s-a alăturat Auxiliary Territorial Service (ATS), ramura feminină a armatei britanice. A primit numărul de serviciu 230873 și a fost cunoscută oficial drept Second Subaltern Elizabeth Windsor.

Decizia nu a fost una pur formală. Familia regală alesese deja să rămână în Londra în timpul bombardamentelor germane, iar tânăra prințesă a dorit să contribuie activ la efortul național. Într-o perioadă în care milioane de britanici își sacrificau confortul și siguranța, moștenitoarea tronului a ales să îmbrace uniforma militară.

Regina Elisabeta a II-a este până astăzi singurul monarh britanic care a servit activ în forțele armate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Ce a făcut concret în armată

Contrar ideii că ar fi avut un rol simbolic, instruirea ei a fost tehnică și riguroasă. La centrul militar din Camberley, în Surrey, a urmat cursuri complete de mecanică și conducere auto.

A învățat să demonteze și să reasambleze motoare, să schimbe bujii, să repare sisteme electrice și să întrețină ambulanțe și camioane militare. De asemenea, a fost instruită să conducă vehicule grele, esențiale pentru transportul de echipamente și personal.

Presa vremii relata că nu evita munca fizică și că participa la activități asemenea celorlalți recruți. Își murdărea mâinile cu ulei de motor și respecta programul de instruire fără privilegii evidente.

Grad, disciplină și responsabilitate

Elisabeta a început cu gradul de Second Subaltern, echivalentul sublocotenentului, și a fost ulterior avansată la rangul de Junior Commander.

Deși statutul său regal îi oferea protecție suplimentară și nu a fost trimisă pe front, contribuția sa a fost una reală în zona logistică. Prezența ei în uniformă militară a avut un puternic impact simbolic asupra populației.

Într-o țară epuizată de război, imaginea prințesei lucrând într-un garaj militar a consolidat ideea că monarhia împărtășește sacrificiile cetățenilor.

De ce contează acest episod

Perioada petrecută în ATS a influențat profund personalitatea care avea să definească domnia de peste șapte decenii a Reginei Elisabeta a II-a. Disciplina, simțul datoriei și discreția au devenit repere constante ale stilului său de conducere.

Experiența militară a contribuit la construirea unei imagini de stabilitate și responsabilitate, mai ales în momentele de criză națională. Nu a fost doar un episod curios din tinerețe, ci o parte esențială a formării sale.

Un detaliu mai puțin cunoscut

Pasiunea pentru condus a rămas constantă toată viața. Regina a fost adesea fotografiată la volan pe domeniul Balmoral și nu a avut niciodată permis de conducere formal, deoarece în Regatul Unit documentele sunt emise în numele monarhului.

Da, puteți fi surprinși! Regina Elisabeta a II-a a fost instruită și a lucrat ca mecanic auto în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Nu a fost un titlu onorific, ci o pregătire practică într-o perioadă de maximă tensiune pentru Marea Britanie.

Înainte de a deveni simbolul stabilității britanice moderne, a fost o tânără de 18 ani care a ales să servească țara în uniformă militară, într-un atelier plin de motoare, unelte și ulei de motor.

