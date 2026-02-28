Test de inteligență | Unul dintre acești 4 elevi copiază. Cine?

Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test de inteligență

Ești pregătit să-ți testezi atenția la detalii? Imaginează-ți că ai 27 de secunde la dispoziție. Găsește un loc liniștit și privește atent imaginea ca un profesor care supraveghează o sală de examen. Caută indicii subtile: priviri suspecte, bilețele ascunse, semne scrise pe mâini sau pe picioare, ori obiecte folosite pe ascuns pentru a trișa.

Observă comportamentul fiecărui elev. Unul a ridicat mâna, altul pare că doarme, un altul pare complet pierdut în fața subiectelor, iar unul susține examenul liniștit. Cine ți se pare suspect? Cel care doarme ar putea părea nevinovat… sau poate a terminat rapid pentru că avea răspunsurile. Analizează gesturile, expresiile și direcția privirii.

Indiciul este la vedere, dar trebuie să fii foarte atent ca să-l observi. Dacă ai analizat bine, răspunsul indică băiatul îmbrăcat în verde: zâmbetul lui și privirea în jos sugerează că se uită la notițe ascunse pentru a copia răspunsurile.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

