Acasă » Știri » Fenomen viral în Argentina. Adolescenți care spun că se identifică drept animale

Fenomen viral în Argentina. Adolescenți care spun că se identifică drept animale

De: Diana Cernea 28/02/2026 | 08:50
Fenomen viral în Argentina. Adolescenți care spun că se identifică drept animale
Therian, sursa- captură social media Exotico TV

O piață din Buenos Aires s-a transformat recent într-un „habitat” improvizat pentru zeci de adolescenți care se mișcă în patru labe, poartă măști de câini sau pisici și spun că se identifică, mental sau spiritual, cu animale. Fenomenul „therian” a devenit viral pe TikTok și a stârnit dezbateri aprinse în Argentina.

Întâlniri în parc și milioane de vizualizări online

Într-o duminică obișnuită, într-o piață din Buenos Aires, adolescenți mascați au alergat pe iarbă, s-au cățărat în copaci și au imitat comportamente animale. Unii purtau măști realiste de câini sau vulpi, alții cozi sau accesorii inspirate din lumea sălbatică.

Este vorba despre comunitatea „therian”, un grup de persoane care spun că se identifică psihologic, mental sau spiritual cu animale non-umane. În ultimele luni, fenomenul a explodat pe TikTok, unde hashtagul #therian a depășit două milioane de postări, iar Argentina conduce clasamentul din America Latină în privința interacțiunilor.

„Trăiesc normal, doar că uneori îmi place să fiu câine”

Una dintre adolescente, cunoscută online drept Aguara, susține că se identifică drept un câine din rasa Belgian Malinois și spune că, în „ani de câine”, ar avea doi ani și două luni. În rest, afirmă că viața ei este similară cu a oricărui alt adolescent.

„Mă trezesc ca o persoană normală și îmi trăiesc viața normal. Doar că sunt momente în care îmi place să fiu câine”, explică ea.

Aguara are peste 125.000 de urmăritori pe TikTok și organizează întâlniri regulate ale „haitei” sale în capitala argentiniană.

Identitate sau joacă?

Nu toți participanții privesc fenomenul în același mod. Aru, o adolescentă de 16 ani care a purtat o mască de focă la întâlnire, spune că face parte din ramura „otherpaw” – persoane care poartă măști sau se mișcă în patru labe doar pentru distracție, fără a susține o identificare profundă cu un animal.

Pentru unii tineri, mișcarea oferă un spațiu de exprimare liberă și o comunitate în care se simt acceptați. Argentina, spun participanții, are un climat social suficient de deschis pentru ca astfel de manifestări să prindă contur.

Reacții și îngrijorări

Fenomenul a generat reacții diverse: de la amuzament și nedumerire până la critici dure și îngrijorări din partea părinților.

Psihologii atrag atenția că identificarea simbolică cu un animal nu este, în sine, un semn de tulburare. Potrivit specialiștilor, devine problematic doar dacă persoana ajunge să creadă ferm că este un animal și își asumă comportamente care pot duce la auto-vătămare sau la afectarea altora.

O tendință a generației digitale?

Conform Asociated Press, mișcarea „therian” reflectă o tendință mai largă a generației digitale: explorarea identității într-un spațiu online care încurajează expresia personală, comunitățile de nișă și viralitatea.

Rămâne de văzut dacă fenomenul va rămâne o modă de moment sau se va transforma într-o mișcare culturală de durată. Cert este că, în Argentina, adolescenții care aleargă în patru labe prin parcuri au reușit să atragă atenția unei lumi întregi.

CITEȘTE ȘI:

Prinși în feed: Cum reduci dependența de social media. Aplicațiile construite să te țină captiv

O postare pe Reddit a reaprins dezbaterea dintre generații. Un milenial spune că sora lui din Generația Z este „extrem de dependentă”. „Este produsul generației ei”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de inteligență | Unul dintre acești 4 elevi copiază. Cine?
Știri
Test de inteligență | Unul dintre acești 4 elevi copiază. Cine?
Reducere de 40% pentru desertul adorat de toți românii, doar astăzi și mâine, în toate magazinele LIDL din țara noastră
Știri
Reducere de 40% pentru desertul adorat de toți românii, doar astăzi și mâine, în toate magazinele LIDL din…
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile...
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Gandul.ro
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Ultimele clipe ale asistentei de 23 de ani care a murit la locul de muncă. O colegă a prins-o în brațe în momentul în care a început să își piardă cunoștința
Adevarul
Ultimele clipe ale asistentei de 23 de ani care a murit la locul...
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
Digi24
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva...
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă
Mediafax
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras...
Parteneri
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii
Click.ro
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de...
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar...
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
go4it.ro
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Descopera.ro
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Gandul.ro
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | Unul dintre acești 4 elevi copiază. Cine?
Test de inteligență | Unul dintre acești 4 elevi copiază. Cine?
Reducere de 40% pentru desertul adorat de toți românii, doar astăzi și mâine, în toate magazinele ...
Reducere de 40% pentru desertul adorat de toți românii, doar astăzi și mâine, în toate magazinele LIDL din țara noastră
Câte clase are Naba Salem, de fapt. Am aflat ce studii are „faimoasa” de la Survivor 2026
Câte clase are Naba Salem, de fapt. Am aflat ce studii are „faimoasa” de la Survivor 2026
Părintele Dimitrie de la Arhiepiscopia Râmnicului dezvăluie rețeta de post care înlocuiește icrele ...
Părintele Dimitrie de la Arhiepiscopia Râmnicului dezvăluie rețeta de post care înlocuiește icrele clasice
BANC | La semafor, Bulă, din mașina lui, strigă după o tânără frumoasă, care traversa strada
BANC | La semafor, Bulă, din mașina lui, strigă după o tânără frumoasă, care traversa strada
Motorina rămâne la peste 8 lei: cât plătesc șoferii în București și în țară astăzi
Motorina rămâne la peste 8 lei: cât plătesc șoferii în București și în țară astăzi
Vezi toate știrile
×