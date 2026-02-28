Fenomen viral în Argentina. Adolescenți care spun că se identifică drept animale

O piață din Buenos Aires s-a transformat recent într-un „habitat” improvizat pentru zeci de adolescenți care se mișcă în patru labe, poartă măști de câini sau pisici și spun că se identifică, mental sau spiritual, cu animale. Fenomenul „therian” a devenit viral pe TikTok și a stârnit dezbateri aprinse în Argentina.

Întâlniri în parc și milioane de vizualizări online

Într-o duminică obișnuită, într-o piață din Buenos Aires, adolescenți mascați au alergat pe iarbă, s-au cățărat în copaci și au imitat comportamente animale. Unii purtau măști realiste de câini sau vulpi, alții cozi sau accesorii inspirate din lumea sălbatică.

Este vorba despre comunitatea „therian”, un grup de persoane care spun că se identifică psihologic, mental sau spiritual cu animale non-umane. În ultimele luni, fenomenul a explodat pe TikTok, unde hashtagul #therian a depășit două milioane de postări, iar Argentina conduce clasamentul din America Latină în privința interacțiunilor.

„Trăiesc normal, doar că uneori îmi place să fiu câine”

Una dintre adolescente, cunoscută online drept Aguara, susține că se identifică drept un câine din rasa Belgian Malinois și spune că, în „ani de câine”, ar avea doi ani și două luni. În rest, afirmă că viața ei este similară cu a oricărui alt adolescent.

„Mă trezesc ca o persoană normală și îmi trăiesc viața normal. Doar că sunt momente în care îmi place să fiu câine”, explică ea.

Aguara are peste 125.000 de urmăritori pe TikTok și organizează întâlniri regulate ale „haitei” sale în capitala argentiniană.

Identitate sau joacă?

Nu toți participanții privesc fenomenul în același mod. Aru, o adolescentă de 16 ani care a purtat o mască de focă la întâlnire, spune că face parte din ramura „otherpaw” – persoane care poartă măști sau se mișcă în patru labe doar pentru distracție, fără a susține o identificare profundă cu un animal.

Pentru unii tineri, mișcarea oferă un spațiu de exprimare liberă și o comunitate în care se simt acceptați. Argentina, spun participanții, are un climat social suficient de deschis pentru ca astfel de manifestări să prindă contur.

Reacții și îngrijorări

Fenomenul a generat reacții diverse: de la amuzament și nedumerire până la critici dure și îngrijorări din partea părinților.

Psihologii atrag atenția că identificarea simbolică cu un animal nu este, în sine, un semn de tulburare. Potrivit specialiștilor, devine problematic doar dacă persoana ajunge să creadă ferm că este un animal și își asumă comportamente care pot duce la auto-vătămare sau la afectarea altora.

O tendință a generației digitale?

Conform Asociated Press, mișcarea „therian” reflectă o tendință mai largă a generației digitale: explorarea identității într-un spațiu online care încurajează expresia personală, comunitățile de nișă și viralitatea.

Rămâne de văzut dacă fenomenul va rămâne o modă de moment sau se va transforma într-o mișcare culturală de durată. Cert este că, în Argentina, adolescenții care aleargă în patru labe prin parcuri au reușit să atragă atenția unei lumi întregi.

