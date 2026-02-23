Acasă » Știri » O postare pe Reddit a reaprins dezbaterea dintre generații. Un milenial spune că sora lui din Generația Z este „extrem de dependentă”. „Este produsul generației ei”

O postare pe Reddit a reaprins dezbaterea dintre generații. Un milenial spune că sora lui din Generația Z este „extrem de dependentă”. „Este produsul generației ei”

De: Diana Cernea 23/02/2026 | 17:46
O postare pe Reddit a reaprins dezbaterea dintre generații. Un milenial spune că sora lui din Generația Z este „extrem de dependentă”. „Este produsul generației ei”
Sursa: Pexels

O postare virală pe Reddit a stârnit o dezbatere aprinsă despre diferențele dintre mileniali și Generația Z, după ce un frate și-a exprimat îngrijorarea că sora lui mai mică este „extrem de dependentă” și nepregătită pentru viața adultă. Dincolo de conflictul dintre generații, discuția scoate la iveală o teamă mai profundă legată de independență, sănătate mintală și responsabilitate într-o lume tot mai complicată.

Dificultăți în sarcinile de zi cu zi

La un moment dat, ajungi să privești un frate mai mic, un copil sau chiar un coleg tânăr și să simți că modul în care navighează lumea este complet diferit de al tău. Nu neapărat greșit. Nu neapărat mai rău. Doar diferit.

Aceasta este ideea din spatele unei postări recente pe forumul r/Millennials de pe Reddit, unde un utilizator a scris direct: „Generația mai tânără este foarte diferită, fizic și mental, lucru pe care l-am aflat pe calea grea.”

El a explicat că sora lui face parte din Generația Z și este cu opt ani mai mică decât el. Mult timp a crezut că „pur și simplu nu se străduiește suficient”. Însă, spune el, în ultimul timp a ajuns la concluzia că „este și ea un produs al generației ei”.

În postare, fratele descrie situații concrete: sora lui are dificultăți în a merge mai mult de o jumătate de milă, se simte copleșită emoțional de treburi casnice și are probleme cu utilizarea transportului public. „Practic, se luptă cu sarcinile de zi cu zi”, a scris el.

Mai mult, spune că aceasta suferă de anxietate puternică atunci când trebuie să interacționeze cu persoane despre care crede că nu o plac suficient. Ceea ce l-a îngrijorat cel mai mult nu a fost doar anxietatea, ci nivelul de dependență. Sora lui l-a întrebat în repetate rânduri cine o va îngriji dacă părinții lor vor muri. El recunoaște că nu realizase cât de „extrem de dependentă” devenise de tatăl lor.

În final, bărbatul i-a întrebat pe alți mileniali dacă au trăit experiențe similare cu frați sau surori mai mici și a admis că îi este dificil să-i ofere sfaturi, pentru că „viziunea ei asupra lumii este atât de diferită”.

O problemă mai largă decât o singură familie

Potrivit Yahoo.com, comentariile au sugerat că subiectul atinge o realitate mai amplă. Un utilizator a remarcat: „Nu doar că a crescut într-o lume diferită de a mea, dar a avut și părinți diferiți, chiar dacă erau tehnic aceiași oameni.”

Alții au mutat discuția în mediul profesional. Un comentator a scris că, în experiența sa, unii tineri din Generația Z sunt extrem de performanți, în timp ce alții par complet dezinteresați.

Istoria arată însă că fiecare generație tinde să privească următoarea cu scepticism.

Teama reală: independența fragilă

Postarea nu pare să fie un atac la adresa Generației Z, ci mai degrabă exprimarea unei temeri. Când independența pare fragilă, apar și consecințe financiare: întârzierea mutării de acasă, dependența prelungită de sprijinul părinților și impactul asupra economiilor și bugetelor familiale.

Un comentariu a sintetizat echilibrul: „Mai multe lucruri pot fi adevărate în același timp: probleme reale de sănătate mintală și nevoia de a persevera și de a depăși dificultățile.”

Indiferent de vârstă, întrebarea rămâne aceeași: cât din ceea ce devenim ține de efortul personal și cât ține de epoca în care trăim?

CITEȘTE ȘI:

Iubirea în era Gen Z. Ghosting, situationships și un set complet nou de reguli în lumea datingului

De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”
Știri
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta…
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România
Știri
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și…
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Mediafax
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi
Gandul.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Adevarul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie...
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
go4it.ro
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi
Gandul.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”
Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în ...
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în ...
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile ...
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile Olimpice. Cum au salvat-o medicii
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului
Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.
Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.
Vezi toate știrile
×