Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România

De: Alina Drăgan 23/02/2026 | 18:48
Este alertă în Italia și România! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei adolescente. Georgiana Avroian, o româncă în vârstă de 16 ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ultima dată a fost văzută când a ieșit din casa părinților care locuiesc în Guidonia Montecelio, o comună de lângă Roma. Oamenii legii sunt acum în alertă și au cerut ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Mobilizare maximă pentru a o găsi pe Georgiana Avroian, o româncă în vârstă de 16 ani care locuiește cu părinții în Italia. Potrivit informațiilor transmise de autorități, Georgiana a plecat de acasă duminică dimineață, 22 februarie, în jurul orei 11:45 și nu s-a mai întors.

De atunci părinții nu reușesc să o mai contacteze, iar disperați și îngrijorați s-au adresat Comitetului Științific pentru Căutarea Persoanelor Dispărute și Asociației Penelope.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele Georgianei Avroian sunt: înălțime – 1,65 metri, greutate – 60 de kilograme, ochi negri, păr lung și negru.

La momentul dispariției adolescenta purta: o haină de blană neagră, un trening negru, pantofi albi și o geantă bej.

De asemenea, părinții mai spun că tânăra ar putea fi însoțită de un băiat și ar putea călători spre în România, așa că oamenii sunt îndemnați să fie atenți la gări și autogări.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea adolescentei este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, numărul Pronto Penelope 339 6514799 sau numărul 388 1894493 al Comitetului Științific pentru Căutarea Persoanelor Dispărute.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Georgiana Avroian. Este lege

Cine o vede pe Georgiana Avroian este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

