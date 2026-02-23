Acasă » Exclusiv » Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”

Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”

De: Delina Filip 23/02/2026 | 19:04
Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Tânăra care a făcut dezvăluiri incendiare despre ceea ce s-ar întâmpla, de fapt, în spatele restaurantului Mosh și ar fi adus susținut că a fost tratată extrem de prost de către personal, a ajuns într-o situație de neimaginat. Totul a început atunci când Aisa Bacs a hotărât să își împărtășească experiența total neplăcută, spune ea, avută în restaurantul respectiv. Mario Fresh, prieten bun cu proprietarul localului de fițe, a intervenit pentru a-i lua apărarea, iar de aici până la acuzații dure nu a mai durat mult. Enervată la culme de intervenția artistului, Aisa Bacs a făcut o serie de dezvăluiri despre trecutul lui și a amenințat că vine cu probe clare pentru ceea ce susține. Acum însă, conflictul a căpătat proporții uriașe, iar Aisa spune că a fost amenințată și se teme pentru ea și familia ei. CANCAN.RO a stat, din nou, de vorbă cu ea și a aflat totul! 

În urmă cu puțin timp, Aisa Bacs a decis să vorbească despre ilegalitățile, spune ea, care s-ar petrecere în spatele afacerii Mosh, unul dintre restaurantele de lux din Capitală, acolo unde se strâng oameni de afaceri, fotbaliși (vezi aici) sau vedete din showbiz (vezi aici). Așa cum ați văzut deja, toată crema showbizului a trecut măcar o dată pe acolo, asta în cazul în care nu au deja abonament la local. La prima vedere, ar fi doar o locație de fițe ca multe altele, dar dezvăluirile făcute de o tânără pe Tiktok au ridicat numeroase semne de întrebare.

Aisa Bacs se teme după dezvăluirile incendiare pe care le-a făcut: „Îmi este frică”

Aisa Bacs ne-a vorbit despre ilegalitățile care s-ar petrece în spatele afacerii Mosh, dar și despre nume din showbiz care ar fi implicate în această situație. Mai mult, toate persoanele care ar fi încercat să vorbească despre tot ce se petrece ar fi fost reduse la tăcere, iar mai multe tinere care ar fi primit propuneri nepotrivite de la angajații localului, ar vrea să își facă cunoscute poveștile. La scurt timp după aceste dezvăluiri, șatena ar fi fost constrânsă prin amenințări să se oprească din a dezvălui și alte lucruri, iar conturile de social media i-au fost închise.

„Voiam să vă spun că am fost și sunt amenințată. Încearcă să mă reducă la tăcere cu amenințări. Mi-au închis contul de instagram. Îmi este frică, familia mea este prioritatea mea acum. Nu le pot periclita viața”, a susținut Aisa Bacs pentru CANCAN.RO.

Aisa Bacs se teme după ce a primit amenințări în urma dezvăluirilor făcute
Aisa Bacs se teme după ce a primit amenințări în urma dezvăluirilor făcute

Mario Fresh i-a luat apărarea patronului, dar a picat la mijloc

Dezvăluirile pe care tânăra ni le-a făcut despre Mario Fresh, dar și mesajul pe care artistul i l-ar fi dat în privat au alimentat și mai tare conflictul. Inițial, Aisa s-a rezumat doar la ce se întâmplă în restaurant, iar Mario Fresh, bun prieten cu patronul locației, a decis să o pună la punct. Artistul i-a comentat la videoul devenit viral, iar reacția lui a îndreptat scandalul într-o direcție total neașteptată, luând proporții din ce în ce mai mari. Tânăra a început să facă o serie de acuzații la adresa artistului, spunând că acesta ar fi avut tot felul de aventuri în timpul relației de opt ani cu Alexia Eram, printre care se numără și o relație pasageră cu Iuliana Beregoi. După ce a susținut sus și tare că vine cu dovezi, Aisa spune că a fost contactată de Mario Fresh de pe un cont fals. Potrivit spuselor ei, artistul și-ar fi cerut scuze și ar fi rugat-o să șteargă postările devenite virale. 

„Mi-a scris de pe un cont fals, dar știu că era el. Mi-a scris că și-ar dori să dau videoclipurile jos, că a uitat că sunt verișoara celui mai bun prieten al lui Lino și că el nu s-ar fi băgat în treaba asta. Cine putea să fie ai cineva în afară de Mario, chiar dacă nu s-a prezentat? Mario Fresh îmi scria în urmă cu trei ani în timp ce era cu Alexia Eram. Știe toată lumea ca a întreținut relații cu Iuliana Beregoi”, ne-a spus șatena. 

Mario Fresh și Miruna s-ar fi cunoscut în restaurantul Mosh
Mario Fresh și Miruna s-ar fi cunoscut în restaurantul Mosh

Aisa nu a făcut acest lucru, dimpotrivă.Tânăra ne-a mai dezvăluit felul în care a început relația dintre Mario Fresh și actuala lui iubită, Miruna. Se pare că Mosh ar fi locația unde domnișoarele vin cu un scop precis: să își găsească un bărbat potent financiar și, eventual, și celebru. Acesta ar fi fost și scopul actualei iubite a artistului, spune Aisa.

„Și Mario Fresh tot acolo și-a găsit-o pe iubita Miruna, ca să știți asta, de la fosta prietenă cea mai bună a Mirunei, care mi-a scris că ele intenționat se duceau acolo, că se știe dintotdeauna că acolo își găsesc fetele iubiți sau persoane din showbiz”, a mai povestit șatena pentru CANCAN.RO

CITEȘTE ȘI: Mario Fresh, acuzat că ar fi călcat strâmb în timpul relației cu Alexia Eram. Dezvăluiri despre presupusa escapadă cu Iuliana Beregoi: “Te faci de rușine”

ACCESEAZĂ ȘI: Ce s-ar ascunde în spatele restaurantului Mosh. Aisa Bacs, amenințată și redusă la tăcere + Intervenția neașteptată a lui Mario Fresh

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce se întâmplă cu tatăl Iulianei Bregoi, după ce scandalul a escaladat. Lovitură devastatoare pentru familia artistei!
Exclusiv
Ce se întâmplă cu tatăl Iulianei Bregoi, după ce scandalul a escaladat. Lovitură devastatoare pentru familia artistei!
Cine e bărbatul misterios din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță. Noi detalii care pot schimba cursul anchetei!
Exclusiv
Cine e bărbatul misterios din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță.…
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Mediafax
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Adevarul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie...
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
go4it.ro
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în ...
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în ...
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile ...
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile Olimpice. Cum au salvat-o medicii
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului
Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.
Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.
Influenceriță din România, implicată într-un accident rutier. A ajuns la spital după impact: ”Mă ...
Influenceriță din România, implicată într-un accident rutier. A ajuns la spital după impact: ”Mă durea foarte tare capul”
Vezi toate știrile
×