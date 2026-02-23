Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”

Tânăra care a făcut dezvăluiri incendiare despre ceea ce s-ar întâmpla, de fapt, în spatele restaurantului Mosh și ar fi adus susținut că a fost tratată extrem de prost de către personal, a ajuns într-o situație de neimaginat. Totul a început atunci când Aisa Bacs a hotărât să își împărtășească experiența total neplăcută, spune ea, avută în restaurantul respectiv. Mario Fresh, prieten bun cu proprietarul localului de fițe, a intervenit pentru a-i lua apărarea, iar de aici până la acuzații dure nu a mai durat mult. Enervată la culme de intervenția artistului, Aisa Bacs a făcut o serie de dezvăluiri despre trecutul lui și a amenințat că vine cu probe clare pentru ceea ce susține. Acum însă, conflictul a căpătat proporții uriașe, iar Aisa spune că a fost amenințată și se teme pentru ea și familia ei. CANCAN.RO a stat, din nou, de vorbă cu ea și a aflat totul!

În urmă cu puțin timp, Aisa Bacs a decis să vorbească despre ilegalitățile, spune ea, care s-ar petrecere în spatele afacerii Mosh, unul dintre restaurantele de lux din Capitală, acolo unde se strâng oameni de afaceri, fotbaliși (vezi aici) sau vedete din showbiz (vezi aici). Așa cum ați văzut deja, toată crema showbizului a trecut măcar o dată pe acolo, asta în cazul în care nu au deja abonament la local. La prima vedere, ar fi doar o locație de fițe ca multe altele, dar dezvăluirile făcute de o tânără pe Tiktok au ridicat numeroase semne de întrebare.

Aisa Bacs se teme după dezvăluirile incendiare pe care le-a făcut: „Îmi este frică”

Aisa Bacs ne-a vorbit despre ilegalitățile care s-ar petrece în spatele afacerii Mosh, dar și despre nume din showbiz care ar fi implicate în această situație. Mai mult, toate persoanele care ar fi încercat să vorbească despre tot ce se petrece ar fi fost reduse la tăcere, iar mai multe tinere care ar fi primit propuneri nepotrivite de la angajații localului, ar vrea să își facă cunoscute poveștile. La scurt timp după aceste dezvăluiri, șatena ar fi fost constrânsă prin amenințări să se oprească din a dezvălui și alte lucruri, iar conturile de social media i-au fost închise.

„Voiam să vă spun că am fost și sunt amenințată. Încearcă să mă reducă la tăcere cu amenințări. Mi-au închis contul de instagram. Îmi este frică, familia mea este prioritatea mea acum. Nu le pot periclita viața”, a susținut Aisa Bacs pentru CANCAN.RO.

Mario Fresh i-a luat apărarea patronului, dar a picat la mijloc

Dezvăluirile pe care tânăra ni le-a făcut despre Mario Fresh, dar și mesajul pe care artistul i l-ar fi dat în privat au alimentat și mai tare conflictul. Inițial, Aisa s-a rezumat doar la ce se întâmplă în restaurant, iar Mario Fresh, bun prieten cu patronul locației, a decis să o pună la punct. Artistul i-a comentat la videoul devenit viral, iar reacția lui a îndreptat scandalul într-o direcție total neașteptată, luând proporții din ce în ce mai mari. Tânăra a început să facă o serie de acuzații la adresa artistului, spunând că acesta ar fi avut tot felul de aventuri în timpul relației de opt ani cu Alexia Eram, printre care se numără și o relație pasageră cu Iuliana Beregoi. După ce a susținut sus și tare că vine cu dovezi, Aisa spune că a fost contactată de Mario Fresh de pe un cont fals. Potrivit spuselor ei, artistul și-ar fi cerut scuze și ar fi rugat-o să șteargă postările devenite virale.

„Mi-a scris de pe un cont fals, dar știu că era el. Mi-a scris că și-ar dori să dau videoclipurile jos, că a uitat că sunt verișoara celui mai bun prieten al lui Lino și că el nu s-ar fi băgat în treaba asta. Cine putea să fie ai cineva în afară de Mario, chiar dacă nu s-a prezentat? Mario Fresh îmi scria în urmă cu trei ani în timp ce era cu Alexia Eram. Știe toată lumea ca a întreținut relații cu Iuliana Beregoi”, ne-a spus șatena.

Aisa nu a făcut acest lucru, dimpotrivă.Tânăra ne-a mai dezvăluit felul în care a început relația dintre Mario Fresh și actuala lui iubită, Miruna. Se pare că Mosh ar fi locația unde domnișoarele vin cu un scop precis: să își găsească un bărbat potent financiar și, eventual, și celebru. Acesta ar fi fost și scopul actualei iubite a artistului, spune Aisa.

„Și Mario Fresh tot acolo și-a găsit-o pe iubita Miruna, ca să știți asta, de la fosta prietenă cea mai bună a Mirunei, care mi-a scris că ele intenționat se duceau acolo, că se știe dintotdeauna că acolo își găsesc fetele iubiți sau persoane din showbiz”, a mai povestit șatena pentru CANCAN.RO.

