Acasă » Exclusiv » Rapidiștii au făcut „mișcare” și în club! Avem lista completă a petrecăreților de la MOSH. Surpriza serii: un stelist infiltrat în gașcă

De: Adrian Vâlceanu 09/11/2025 | 23:40
S-a format o bisericuță la Rapid? După victoria cu 2-0 a Rapidului contra FC Argeș, șase jucători din lot au ieșit în club să petreacă. Sunt pe locul întâi în clasament, dar chiar așa, să se culce deja pe-o ureche? Nu se face. Cine este gașca ieșită în oraș după victorie? Aflați din pozele obținute de CANCAN.RO!

Haideți să vedem lotul de going-out al Rapidului! Sunt șase, și mai vine o surpriză, un mijlocaș defensiv de la CSA Steaua, pentru că rapidiștii stăteau mai prost la centrul terenului. Despre cine e vorba? Aflați mai jos!

Lotul Rapid a pus-o de o ieșeală după victoria de zilele trecute

Cu toate că în meciul de aseară au înscris Dobre și Pașcanu, mai mult stranierii au ieșit să petreacă. Păi e frumos? Ne iau străinii mâncarea și băutura?! În primul rând, băieții l-au luat pe Constantin Grameni, mijlocașul născut la Constanța. Motivul e clar. El știe bine limba română, că e român, gen. E foarte util când vine nota, să verifice dacă e corectă.

Echipa Rapidului și-a făcut fenta în oraș după victoria de ieri
La Timotej Jambor e de înțeles de ce a ieșit cu gașca. Probabil i s-a luat să i se ceară buletinul de fiecare dată când își comandă o băutură alcoolică. La 22 de ani ai lui, arată mai copil decât un licean de cartier.

Băieții au fost super drăguți și l-au luat și pe ”tataie” Cristopher Braun, care a împlinit 34 de ani. Nu e bine să rămână singur acasă, poate uită vreun robinet deschis, mai bine îl supraveghează. Doar nu era să-l lase cu vreo babysitteră.

Un stelist s-a inflitrat la petrecerea rapidistilor
Pe fundașul brazilian Leonardo da Costa Bolgado, 27 de ani, l-au luat în caz că iese cu ceva dansuri și ar fi numai bun să le arate cum se execută o samba corectă. Calcul corect făcut de selecționerul lotului de going out!

Ce stelist s-a inflitrat în gașca rapidiștilor

Luka Gojkovic, 25 de ani, intră și el în teren alături de băieții petrecăreți ai Rapidului. Mijlocașul probabil le-a povestit colegilor cât de mișto sunt cluburile din Belgrad unde a crescut el și cât de șmecher e Belgradul pe lângă București.

Pe portarul austriac Franz Stolz, împrumutat de la Genoa, l-au luat pe postul de security. La cei aproape doi metri ai lui, nu doar că vede dacă se apropie vreun pericol, sau fanii lui Dinamo, dar ar putea și să-i intimideze cu fizicul lui impunător. Din păcate pentru rapidiști, Franz Stolz a fost învins și CANCAN.RO i-a surprins chiar în față la local. Offside clar de tot!

Seara se anunță a fi lungă pentru băieții de la Rapid
Moment în care apare de nicăieri la centrul careului mijlocașul lui CSA Steaua, Nicolas Popescu, fiul celebrului Gheorghe Popescu, despre care am scris recent aici. Joc de glezne și intrat în local. Vom vedea impactul acestei bisericuțe asupra evoluțiilor viitoare din campionat. Sperăm ca băieții să dea randament în continuare, altfel se pune sub semnul întrebării play-offul.

