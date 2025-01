Rapidul, în pragul unei schimbări uriașe? Titanul fotbalului mondial care poate prelua echipa: ”Șumudică ar putea fi înlocuit și mâine!”

Nicolae Stanciu, legenda Rapidului, face declarații explozive despre viitorul echipei din Giulești și posibilitatea ca Marius Șumudică să fie înlocuit cu un titan al fotbalului mondial, Patrick Vieira, după ce Dan Șucu a preluat clubul Genoa. În exclusivitate pentru CANCAN, Stanciu a vorbit despre performanțele echipei, tensiunile cu jucătorii străini și planurile ambițioase care ar putea schimba complet fața Rapidului: „Și mâine Șumudică ar putea fi înlocuit la Rapid!”.

Stanciu a povestit și un incident din trecutul său, când Mario Agiu a fost rapid „aruncat” de la echipă după ce a provocat nemulțumirea tribunei. Între timp, Rapid este pe cale de a ajunge în play-off, iar Stanciu crede că echipa are șanse reale la titlu. Despre viitorul clubului și despre posibile schimbări, inclusiv venirea unui antrenor străin de renume, Stanciu a fost clar: „La Rapid, orice e posibil!”

CANCAN: Ce spuneți de victoria Rapidului în fața Craiovei?

Nicolae Stanciu: E pe un trend ascendent Rapidul. Sunt două victorii iată, cu Iași și cu Craiova, iar acum echipa este aproape 100% să intre în play-off.

Citește și: Augustin Călin, fostul mare fotbalist stelist, îl pune în gardă pe Gigi Becali: ”Cu Dan Șucu nu te joci!”

CANCAN: Poate Rapid să se lupte chiar pentru titlu?

Nicolae Stanciu: Da, de ce nu? Sunt echipe puternice, FCSB mai joacă și prin alte competiții, poate fi obosită în play-off, se poate întâmpla orice. Locurile 1-2 se pot lipi de Rapid, nu e niciun fel de problemă. La ce joacă toată lumea, nu ar fi o surpriză. Procentajul ca giuleștenii să câștige titlul este de 50%. Rapid poate să crească de la meci la meci, la câte partide mai sunt în campionat, și în play-off, această echipă are potențial să crească. La alte echipe nu mai văd potențialul acesta de a progresa. De exemplu, Craiova… Gâlcă nu poate să facă progresie mai mult decât atât la această echipă. Eu nu știu de ce el s-a dus să antreneze acolo! Oltenia e la fel ca Rapidul, e un viespar.

,,Șumudică ar putea fi înlocuit la Rapid”

CANCAN: Și totuși Gâlcă rămâne, nu renunță…

Nicolae Stanciu: Da, păi și-a făcut bine contractul, pentru că de aceea a venit de afară. Are clauza aceea celebră.

CANCAN: Ultimele probleme de la Rapid cu atacantul Boupendza și cu plecarea portarului Siegrist cum le comentați?

Nicolae Stanciu: Eu zic că acum Rapid e în secolul lui Pericle, e ceva fenomenal! Banii și investițiile care sunt acum la această echipă nu au fost niciodată în istoria ei! Să ai bazele de pregătire pe care le ai, bani la semnătură, banii pe care îi primești lunar ca fotbalist, nu s-a pomenit așa ceva. E secolul lui Pericle, atenian! Nu s-a pomenit așa ceva, nici în era Copos, nici când era Ministerul Transporturilor, nu exista așa ceva! Acum se poate întâmpla orice, se poate aduce antrenor de la Genoa, se pot aduce antrenori din Italia și invers, se pot face schimburi de jucători, tranzacții, se poate întâmpla orice la Rapid acum!

Citește și: Războiul căsniciilor! ”A plătit prețul corect: 50 mil. €!” Acuzată că i l-a furat pe Dan Șucu, soția afaceristului face lumină

CANCAN: Adică spuneți că e posibil să vină Vieira în Giulești, iar Șumudică să meargă să antreneze pe Genoa?

Nicolae Stanciu: Dacă Dan Șucu e patron, Șumudică poate să se ducă la Genoa și invers, nu e niciun fel de problemă! Poate să facă ce vrea, dacă dânsul e patron. Eu nu am crezut așa ceva că un patron vreodată… eu am mai spus-o. Adică să vină patroni străini să investească la noi, bine, a mai fost Claudio Zambon sau Valeri Moraru și patroni români de anvergura lui Șucu să investească în Italia.

Boupendza și episodul Mario Agiu

CANCAN: Ați ocolit subiectul Boupendza…

Nicolae Stanciu: Când vine un jucător străin la Rapid ar trebui să i se pună în vedere: măi nene, ai venit la un club care are suporteri pătimași, aici nu se țipă, nu se înjură, nu se fac semne! Nu poți să faci așa ceva!

Și asta pentru că această echipă doar prin spiritul suporterilor a rezistat, da? Îmi aduc aminte de un episod când eram copil, eram la meci în tribună. Mario Agiu a fost huiduit, tachinat de suporteri la un meci și el când a fost schimbat, a ieșit de pe teren și a aruncat la tribuna I tricoul său cu care a jucat. A doua zi, Agiu era plecat de la Rapid! A fost transferat la altă echipă.

CANCAN: Când vă vedem pe Giulești să dați lovitura de începere la un meci?

Nicolae Stanciu: Eu in istoria Rapidului am fost un jucător mediu, ca să lămurim problema asta. Am fost un jucător mediu, nu am lăsat în urma mea multe goluri, multe faze fabuloase! Am fost un jucător mediu, care mi-am făcut treaba. În afară de muncă și ambiție nu am avut ce să las. A lăsat Pancu, Șumudică, golurile marcate.Valoarea mea ca jucător o fac în sistemul fed-ului american. Pe mine nu o să mă vedeți niciodată în Giulești ca să dau cu piciorul în minge. I-am văzut pe predecesorii mei batjocoriți, umiliți, în toate funcțiile!

Eu nu o să vin cu pantaloni cafea cu lapte cum am văzut pe cei de dinaintea mea, generația 1966-1967, care a câștigat titlul, da? Și nu o să mă vedeți niciodată în camașă vișinie de mătase să îmi dea un pliculeț, cu o insignă, cum îi batjocorea pe fostele glorii. Știți bine cum îl batjocoreau pe Nae Manea. Eu întodeauna m-am ferit să fiu mângâiat pe creștet ca pe taur când îl duci la greabăn! Eu am fost un jucător care mi-am făcut datoria, nu am întins mâna, nu le-am cerut nimic și nu e gradul meu de competență. Dacă vor să îmi facă valoarea în cadrul clubului, așa să mi-o facă, ca în sistemul fed-ului american, de tiparniță a lumii.

,,Nu-i port dușmănie lui Pancu pentru că a divorțat de sora mea Mihaela”

CANCAN: Mai am o ultimă întrebare. V-a afectat în vreun fel divorțul sorei dumneavoastră, Mihaela, de Daniel Pancu?

Nicolae Stanciu: Chiar nu am ce să răspund la chestia asta, pentru că ei au familiile lor și eu am familia mea. Eu dacă vorbesc, vorbesc cu amândoi, nu e problemă. Nu sunt supărat pe niciunul. Pentru mine, ea rămâne soră și el tot fostul cumnat. Nu m-am uitat la el cu ură, cu invidie, cu nimic. Îi cunosc valoarea ca și jucător la Rapid mult mai mare. Dacă m-am întâlnit cu el… să trăiești, Pancone, pentru că pentru mine tot Pancu italianul rămâne. Și cu Mihaela dacă mă întâlnesc, bună, ce faci, adică la fel tot sora mea rămâne.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.