Augustin Călin, fostul mare fotbalist stelist, îl pune în gardă pe Gigi Becali: ”,,Cu Dan Șucu nu te joci!”

Augustin Călin a avut momentele sale de glorie petrecute la Universitatea Craiova, Steaua și Dinamo în anii 1990-2000. Născut în Craiova pe 5 august 1973, fostul mijlocaș ofensiv a prins și două selecții la echipa națională a României. El este acum aproape de echipa patronată de Gigi Becali pe care o vede capabilă de lucruri mărețe în Europa League. Nu-l uită însă pe Victor Pițurcă, antrenor cu care a avut mereu o relație bună. Într-un interviu acordat exclusiv pentru Cancan, Augustin Călin Îi critică dur pe Aaron Boupendza, după problemele acestuia de la Rapid. Înainte de toate, Augustin își dorește ca FCSB să facă un meci mare împotriva lui Qarabag.

,,Bucuria tuturor românilor este ca FCSB să meargă cât mai departe”

,,Îmi doresc ca FCSB să facă un rezultat bun. Căpitanul echipei nu joacă (n.r.- Vlad Chiricheș), dar se vor mobiliza. Cred că nu vor pierde. Asta e părarerea mea. FCSB are un lot foarte bun și consider că rezultatele din Europa League de până acum nu sunt întâmplătoare. Au un lot valoros, este echipa campioană și nu avem de ce să fim surprinși de rezultatele din această competiție. Nu putem ști, e prea devreme să vorbim dacă se poate reedita o semifinală, cum a fost cea cu Middlesbrough.

Este foarte devreme să ne gândim la acest lucru. Important e să meargă mai departe și după meciul cu Manchester United. E important să scoată un rezultat bun în meciul cu Qarabag. Ei merg acolo să nu piardă, iar bucuria tuturor românilor este să avem o echipă românească în faza superioară a competiției, care să meargă cât mai departe. Asta pentru că noi românii nu prea mai mergem în nicio parte. Faptul că și Olaru e acccidentat… Da, este un impediment, dar eu sunt alături de băieți. Cred că pot obține un rezultat bun, în primul rând să nu piardă. Asta e cel mai important”, a vorbit în exclusivitate pentru Cancan Augustin Călin despre aventura FCSB-ului din Europa League.

Augustin Călin: ,,Pițurcă dacă nu are performanță, pleacă singur”

Fostul jucător al roș-albaștrilor a rămas surprins când a auzit despre posibila investire a lui Victor Pițurcă la FC Voluntari. Călin spune și acum că a colaborat foarte bine cu fostul antrenor și nu exclude posibilitatea ca acesta să preia o echipă din fotbalul românesc. ,,Voluntariul este aproape de dânsul, pentru că acolo locuiește nea Piți. Dar nu cred în această variantă. Nu este problemă de bani aici în primul rând, este o problemă de prestigiul dânsului și , nu știu, eu nu îl văd ca antrenor al Voluntariului. Cu toate că mi-aș dori acest lucru. Într-adevăr, cei de la Voluntari au posibilități, fiind și domnul Nețoiu acolo, să fie în următorul an în prima ligă dar sincer nu îl văd pe nea Piți să meargă la Voluntari.

Dacă Victor Pițurcă va mai antrena vreodată? Sincer, niciodată nu poți să spui niciodată! Eu am mai vorbit cu dânsul, cum să nu? Practic și eu pot spune să nu mai aud de fotbal și diseară sunt pe stadion, știi? Mă uit la meci! Nea Piți pe România merge pe un proiect serios. Adică nu merge hai să mă duc azi la o echipă și să… Dânsul merge doar în situația în care să aibă performanță. Ați văzut, dacă nu are performanță, pleacă singur”!

,,Bîrligea și Louis Munteanu nu se vor transfera pe sumele vehiculate”

,,Bîrligea și Louis Munteanu sunt doi jucători pe care cluburile și CFR Cluj și FCSB pot lua bani frumoși pe ei, dar nu la sumele vehiculate! (n.r.- pe Bîrligea, Gigi Becali a cerut recent 15 milioane de euro, iar pe Louis Munteanu Neluțu Varga vrea 8 milioane de euro). Avem doar performanța de la Campionatul European de anul trecut și cam atât! Chiar dacă jucătorii români au puțină valoare, în primul rând trebuie să avem o mentalitate bună. Ne bat alții prin mentalitate. Acesta e dezavantajul. Oricum, nu știu ce să spun, pe vremea mea erau calități individuale la jucători, acum fotbalul este mai mult pe valoarea echipei.

Fotbalul e schimbat total, alt ritm! Anul acesta mi se pare campionatul intern ca fiind unul dintre cele mai bune din ultimii ani. Va avea un final frumos, asta consider eu. Calitativ, nu pot să spun că am crescut foarte, foarte mult, aceleași echipe sunt acolo în față, pentru că asta e situația în România din punct de vedere financiar. Echipele din partea a doua a clasamentului nu se pot ridica, dar totuși se luptă, muncesc și cele care sunt jos. Vezi surprizele din ultimele etape. Rapid a învins pe Poli Iași cu 2-1, nu?”, a mai spus Călin.

,,Boupendza a avut un atu pe care l-a jucat prost”

Fostul stelist îl critică dur pe gabonezul Aaron Boupendza după tot scandalul de la echipa din Giulești.

,,Problema este în felul următor: băiatul vrea ceva, clubul îi oferă altceva…El cât are, șase luni la Rapid, nu? Aici Rapid îl poate încurca pe Boupendza și cu Șucu nu se poate juca! Sincer, nu mi se pare normal. Măi frate, ai venit să joci, joacă! Cui nu-i convine situația financiară, adică banii pe care trebuie să-i primești, că-i primești, nu?, continuă contractul până la capăt! Fii bărbat, nu? Până la urmă, dacă se activează clauza, poți să pleci! Adică îmi fac treaba cum trebuie anul asta și pot să nu mai rămân din vară! Nu mi se pare corect ce a făcut Boupendza! Uite ce i-au făcut lui Ianis Hagi la Rangers. El a avut un atu în mână pe care l-a jucat prost! Dacă nu joci șase luni, tati, vezi că am nevoie de tine, poate mâine nu mai am! Și te arunc direct să faci antrenamente. Cine te mai ia la vară?!”, a comentat Augustin Călin. Acesta rămâne pozitiv când vine vorba de naționala lui Mircea Lucescu. ,,Ne vom califica la Campionatul Mondial. Grupa e foarte bună. Avem șansa din nou cu nea Mircea să ne calificăm la Mondial”, a mai spus interlocutorul nostru.

Sursa foto: Facebook/Augustin Calin