Motivul pentru care Mihai Sturzu este singur, la 45 de ani. Fostul component Hi-Q a recunoscut adevărul

În urmă cu ani de zile, trupa HI-Q îi cucerea pe români. Dana Nălbaru, Florin Grozea și Mihai Sturzu animau publicul cu piesele lor. Timpul a trecut, trupa s-a destrămat, iar cei trei au luat-o pe drumuri diferite. Mihai Sturzu este astăzi pilot, iar recent a făcut mai multe dezvăluiri din viața sa. Care este motivul pentru care este singur, la 45 de ani. Fostul component Hi-Q a recunoscut adevărul.

Mihai Sturzu a fost cântăreț de succes, mai apoi deputat în Parlamentul Romaniei, iar de mai bine de 10 ani este pilot și comandant de aeronavă. Acesta a trăit o viață interesantă, iar recent a făcut mai multe dezvăluiri în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Morar. Și-a deschis sufletul și a mărturisit motivul pentru care nu a prea avut noroc în dragoste.

Așa cum spuneam, recent, Mihai Sturzu a fost prezent în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Morar. Aici, printre altele, acesta a vorbit și despre viața sa amoroasă și a recunoscut că la acest capitol nu a avut prea mult noroc.

Pilotul a rememorat ultima sa despărțire dureroasă, ce a avut loc în urmă cu aproximativ trei ani. Despărțirea a fost una marcantă, pentru că acela a fost momentul în care fostul membru HI-Q a realizat că toate relațiile sale treceau prin aceleași etape și aveau același sfârșit.

Atunci Mihai Sturzu a realizat că de mulți ani trăiește într-o bulă și repetă același tipare. Trăia pe pilot automat, iar asta nu i-a adus nimic bun. Însă, după ce a realizat ciclul toxic în care trăia, acesta s-a scuturat, a luat atitudine, iar acum privește încrezător în viitor.

„Cred că acum vreo 3 ani jumătate s-a terminat abrupt încă o relația a mea. Și pe lângă faptul că s-a terminat și că ea este o persoană extraordinară, un om minunat fosta mea parteneră… Marele semnal de trezire a fost că se terminase încă o relație identică cu toate celelalte pe care le avusesem. Și mi-am dat seama că de când mă știu trăiesc într-o buclă.

E ca și cum aș fi la volan, pe un drum, și din când în când trec prin aceeași localitate, dar nu îmi dau seama, și pur și simplu se schimbă personajul de lângă mine. A fost nu știu… Cristiana, Mihaela, Floriana, Cătălina, Alexandra. Mereu se schimbă, dar eu eram acolo și mereu, mereu în același traseu, în roată.

Și a fost îngrozitor acel final de relație și tot ce a adus el. Că eu mai terminasem relații și am mai terminat de atunci relații. E ok. Dar acea întâlnire cu mine însumi și cu acel drum pe care îl fac și din care nu ies… a fost o perioadă grea pentru mine, îngrozitoare. Au fost vreo șase luni de tot felul de întrebări. Și cred că a fost un moment bun. (…) Acel moment a fost un moment în care… a început o altă perioadă a vieții mele. Am ieșit din buclă”, a mărturisit Mihai Sturzu.