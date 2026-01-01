Taxa de carbon 2026. Costurile unei construcții va crește semnificativ în România

Începând cu 1 ianuarie 2026, sectorul construcțiilor din România se va confrunta cu majorări importante de prețuri, generate de introducerea taxei de carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene. Noile costuri vor afecta în special materialele esențiale, precum cimentul, fierul, oțelul și aluminiul, folosite pe scară largă în majoritatea proiectelor de construcții.

Măsura face parte din Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM) și presupune taxe suplimentare pentru produsele și semifabricatele provenite din state non-UE. Aceste cheltuieli vor fi reflectate treptat în prețurile materialelor, ajungând, în final, să influențeze costul total al construcțiilor. Potrivit specialiștilor din domeniu, anul 2026 va marca momentul în care scumpirile nu vor mai putea fi absorbite de piață.

Luna ianuarie 2026 este considerată o perioadă-limită în care se vor mai putea achiziționa materiale la prețurile actuale, însă doar din stocurile existente sau din producția realizată anterior. Noile tarife nu vor fi aplicate brusc, ci gradual, pe măsură ce intră în piață loturi fabricate cu materii prime mai scumpe, afectate de taxa de carbon, dar și de costurile mai ridicate cu energia și transportul.

România depinde în mare măsură de importurile din țări precum Turcia, China sau India, în special în sectorul metalurgic. Aceste state nu fac parte din sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii, iar aplicarea CBAM va duce la creșteri estimate de aproximativ 9-10% pentru materiile prime și produsele semifinite metalice.

Cât vor costa materialele de construcții

Impactul va fi resimțit puternic în construcțiile industriale și logistice, unde utilizarea structurilor metalice este ridicată. De asemenea, efectele se vor propaga în lanț: pavajele ar putea avea scumpiri de circa 6%, acoperișurile metalice și profilele între 5 și 7%, iar panourile sandwich în aceeași marjă.

Cumularea tuturor acestor creșteri, precum materiale, transport, manoperă și costuri indirecte poate duce la majorarea prețului final al unei construcții cu până la 15% în 2026 comparativ cu 2025. Astfel, o investiție de 100.000 de euro ar putea ajunge la aproximativ 115.000 de euro, fără modificări de proiect.

Deși materialele de izolație nu sunt, deocamdată, direct afectate, evoluțiile din energie și logistică ar putea influența și aceste categorii pe termen mediu.

