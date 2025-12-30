Ajutor de 450 de lei în 2026 pentru o categorie de români. Pensionarii care sunt eligibili

Anul 2026 vine cu vești bune pentru o parte dintre români. Statul pregătește un sprijin financiar dedicat celor mai vulnerabili, sub forma unui ajutor în valoare totală de 450 de lei. Măsura este menită să atenueze impactul facturilor la energie electrică. Cine sunt românii care vor primi acest sprijin și în ce condiții?

Românii cu venituri mici și pensionarii sunt cei care vor beneficia de măsura de sprijin, care a fost extinsă de Guvern până la finalul anului 2026. Ajutorul va fi acordat pentru plata facturilor la curent electric, sub formă de vouchere lunare.

Ajutor de 450 de lei în 2026 pentru o categorie de români

Guvernul a decis prelungirea, până la 31 decembrie 2026, a ajutorului financiar destinat pensionarilor și persoanelor cu venituri mici. Inițial măsura trebuia să expire la data de 31 martie 2026. Sprijinul se acordă sub forma unor vouchere electronice în valoare de 50 de lei pe lună, destinate exclusiv plății facturilor la energie electrică. Pe parcursul întregului an, suma totală ajunge la 450 de lei pentru fiecare beneficiar eligibil.

Potrivit legislației în vigoare, pot beneficia de acest ajutor două categorii principale. Este vorba despre pensionarii care locuiesc singuri și care au venituri lunare de cel mult 1.950 de lei, dar și despre persoanele care fac parte din gospodării cu mai mulți membri, unde venitul mediu lunar nu depășește 1.780 de lei de persoană. Cei care depășesc aceste praguri nu pot primi sprijinul financiar.

Procedura de acordare a ajutorului este una ușoară. Cererea poate fi depusă fie online, prin intermediul aplicației dedicate, fie în format tipărit, la oficiile poștale sau la primării. În aceste instituții este asigurată și asistență pentru completarea documentelor, pentru a veni în sprijinul persoanelor care nu se descurcă în mediul digital.

Voucherul este transmis în format electronic, pe adresa de e-mail indicată de beneficiar, și poate fi tipărit pentru a fi folosit la plata facturilor. Măsura face parte din pachetul de politici publice prin care statul încearcă să protejeze consumatorii vulnerabili, în contextul eliminării unor scheme mai vechi de plafonare și al liberalizării pieței de energie.

