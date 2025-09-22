Acasă » Știri » Vești bune! Lista pentru voucherul la plata curentului electric s-a extins. O nouă categorie poate beneficia de bani

De: Alina Drăgan 22/09/2025 | 23:26
Vești bune vin pentru o parte dintre români. După ce facturile la energie au explodat, acum o nouă categorie poate beneficia de voucherul la plata curentului electric. Lista beneficiarilor s-a extins. Cine poate intra în posesia banilor și ce condiții trebuie să îndeplinească?

Autoritățile române au implementat un program de sprijin financiar pentru persoanele și familiile cu venituri reduse, care întâmpină dificultăți în acoperirea costurilor cu energia electrică. Potrivit estimărilor oficiale, peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară se află în situația de a putea beneficia de acest ajutor, dar acum lista a fost extinsă pentru a include o categorie specială de români.

Programul se concentrează pe sprijinirea celor considerați în risc de sărăcie energetică – adică acele persoane care nu reușesc să-și asigure necesarul de energie pentru un trai decent. Măsura constă în acordarea unui voucher lunar în valoare de 50 de lei, utilizabil exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică.

Suma nu acoperă integral costurile unei gospodării, dar poate reduce presiunea financiară, mai ales în sezonul rece. Voucherul se acordă începând cu 1 iulie 2025 și va rămâne activ până pe 31 martie 2026.

Până acum, de acest ajutor beneficiau: persoanele singure cu venituri sub 1.940 lei/lună și familiile cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană. Condițiile includ și faptul că solicitantul trebuie să aibă domiciliul în România, iar contractul de furnizare a energiei electrice să fie pe numele său sau pe numele unuia dintre membrii familiei.

Noutatea este introducerea unei categorii speciale: persoanele aflate sub tratament la domiciliu cu aparate sau dispozitive medicale care consumă curent electric. Aceștia vor primi voucherul doar pe perioada în care se află sub tratament, astfel încât costurile suplimentare generate de folosirea echipamentelor să nu devină o povară imposibilă pentru familie.

Românii eligibili pot depune cererea online, prin aplicația EPIDS, sau fizic, prin intermediul poștei ori al primăriei. Odată ce sunt declarați eligibili, beneficiarii primesc acasă un card electronic, pe care îl pot folosi exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică.

Fiecare voucher are o valoare de 50 de lei și poate fi utilizat exclusiv pentru plata facturilor de energie electrică. Pe vouchere sunt incluse informații esențiale precum perioada de valabilitate, numele și adresa locului de consum, precum și date de contact pentru asistență sau transmiterea eventualelor sesizări.

