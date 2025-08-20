Acasă » Știri » A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate

A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate

De: Irina Vlad 20/08/2025 | 08:08
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate

După trei ani de prețuri plafonate la energia electrică, unii dintre români s-au trectu cu facturile dublate sau chiar triplate. Este și cazul unui bărbat din Bihor. Ce scria pe factura de curent a acestuia, de fapt?

Începând cu 1 iulie 2025, prețul la facturile la energie electrică nu vor mai fi plafonate, iar consumatorii vor plăti prețul întreg. Prețul unui KWh va crește la 1,50 de lei, ceea ce înseamnă că, în în lipsa unei măsuri compensatorii adecvate, cei care consumau sub 100 KWh pe lună (0,68 lei/kWh) vor plăti dublu.

În contextul liberalizării prețului la electricitate, tot mai mulți români se plâng de facturile mari venite în luna august. 4,5 milioane din totalul de 9 milioane de consumatori vor plăti dublu la curent. Pentru ceilalți, în funcție de consum și de contractele fiecăruia, scumpirile nu vor fi atât de mari.

Ce scria pe factura de energie electrică a unui bărbat din Bihor

Unele facturi de electricitate sunt dublate sau triplate, însă fără ca pe unele dintre ele să fie schimbat consumul. Șocați și nemulțumiți de noile tarife de pe facturi, un număr impresionant de români au decis să își verse amarul pe rețelele de socializare.

„În fiecare lună folosesc între 150-180 KW, plăteam între 103-130 de lei. Acum mi-au venit 290 de lei. Mi s-a dublat factura!”, spune un bihorean din zona Aleșd, ilustrând situația multor consumatori similari.

Alți consumatori raportează situații și mai grave. „La mine e triplu, de la 50 de lei la 180 de lei. Atât am de plată!”, scrie un orădean.

„Și eu la fel. Plăteam 80-90 de lei, acum am primit factura de 331 de lei”, afirmă o femeie din Oradea.

Un bihorean s-a trezit cu factura dublată și cu KWh pltăți în avans, ceea ce înseamnă că factura ar fi trebuit să fie mult mai mare: „La noi venea o factură de maximum 150-160 de lei, acum a venit una de 325 de lei… Plus că aveam kWh plătiți în avans… Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”, a spus bihoreanu.

Vestea bună este că autoritățile au implementat un program de sprijin financiar pentru persoanele și familiile vulnerabile. Măsura constă în acordarea unui voucher lunar în valoare de 50 de lei, care poate fi utilizat exclusiv pentru plata facturilor la energia enectrică.

Ajutorul de va acorda în funcție de venitul lunar, solicitantul trebuie să aibă domiciliul în România și să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice sau să locuiască la adresa unde este înregistrat contractul – vezi AICI modalități de depunere a cererii pentru acordarea voucherului. 

 

