Cum se obțin cei 50 de lei de la stat pentru facturile la energie. Ce trebuie să facă românii

România lansează un program de vouchere pentru energie electrică destinat gospodăriilor cu venituri reduse. Iată cum se obțin cei 50 de lei de la stat pentru facturile la energie!

Autoritățile române au implementat un program de sprijin financiar pentru persoanele și familiile cu venituri reduse, care întâmpină dificultăți în acoperirea costurilor cu energia electrică. Potrivit estimărilor oficiale, peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară se află în situația de a putea beneficia de acest ajutor, un semn clar că problema sărăciei energetice afectează un număr semnificativ de români.

Cum se obțin cei 50 de lei de la stat pentru facturile la energie

Programul se concentrează pe sprijinirea celor considerați în risc de sărăcie energetică, adică acele persoane care nu reușesc să-și asigure necesarul de energie pentru un trai decent. Măsura constă în acordarea unui voucher lunar în valoare de 50 de lei, utilizabil exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică. Această sumă reprezintă un ajutor parțial și nu acoperă integral costurile lunare cu energia, însă poate contribui la reducerea presiunii financiare asupra familiilor vulnerabile.

Eligibilitatea se stabilește în funcție de venitul lunar și de statutul contractual al consumului de energie. În cazul persoanelor singure, venitul trebuie să fie mai mic de 1.940 lei pe lună, iar solicitantul trebuie să aibă domiciliul sau reședința în România și să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice sau să locuiască la adresa unde este înregistrat contractul.

Pentru familii, criteriile sunt ușor diferite: venitul mediu lunar pe membru de familie trebuie să fie sub 1.784 lei, iar cel puțin un membru trebuie să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice. De asemenea, toți membrii familiei trebuie să aibă același domiciliu sau reședință.

Modalități de depunere a cererii

Solicitanții au mai multe opțiuni pentru a depune cererea de acordare a voucherelor. Prima opțiune este online, prin aplicația EPIDS (Electronic Public Information and Document System), platformă administrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care permite transmiterea cererilor împreună cu documentele justificative scanate.

Cei care nu au acces la internet pot depune cererea direct la primăria localității de domiciliu sau reședință, unde vor primi asistență pentru completarea documentației necesare. În plus, Poșta Română este partener oficial în cadrul acestui program, oferind suport pentru depunerea cererilor și distribuirea voucherelor fizice. Funcționarii poștali au obligația de a înregistra cererile în sistemul electronic în termen de trei zile.

Procesul de evaluare și utilizarea voucherelor

După depunerea cererii, aceasta va fi evaluată pentru a verifica îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate și conformitatea documentelor anexate. În urma aprobării, beneficiarii vor primi voucherele electronice prin e-mail sau, în cazul opțiunii fizice, prin intermediul Poștei Române.

Fiecare voucher are o valoare de 50 de lei și poate fi utilizat exclusiv pentru plata facturilor de energie electrică. Pe vouchere sunt incluse informații esențiale precum perioada de valabilitate, numele și adresa locului de consum, precum și date de contact pentru asistență sau transmiterea eventualelor sesizări.