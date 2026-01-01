Acasă » Știri » Nunta anului 2026 în showbiz-ul românesc! Cântărețul a anunțat în noaptea de Revelion: „Mă însor!”

Nunta anului 2026 în showbiz-ul românesc! Cântărețul a anunțat în noaptea de Revelion: „Mă însor!”

De: Andreea Stăncescu 01/01/2026 | 18:29
Ce artist vrea să se căsătorească în 2026 / Sursa foto: Freepik
Unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți din România a surprins publicul chiar în noaptea de Revelion, atunci când a făcut un anunț important despre viața sa personală. După ani în care a preferat discreția și a vorbit rar despre planurile sale intime, a decis să dezvăluie că își dorește să se căsătorească.

Andrei Bănuță este, fără îndoială, unul dintre cei mai apreciați cântăreți din România, reușind să cucerească publicul atât prin voce, cât și prin carisma sa. Șarmant și mereu cu zâmbetul pe buze, artistul a devenit rapid un favorit al publicului feminin, mai ales datorită pieselor sale de dragoste, care ajung ușor la inimile admiratoarelor.

De-a lungul timpului, Andrei Bănuță a ales să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, preferând să se concentreze pe carieră și pe muzică. Rareori a vorbit despre planurile sale intime, motiv pentru care surpriza a fost cu atât mai mare atunci când, în cadrul emisiunii de Revelion de la PRO TV, artistul a făcut o dezvăluire neașteptată.

Invitat la „Protevelion”, Andrei Bănuță a urcat pe scenă, a încântat publicul cu momentele sale muzicale, iar la final a decis să împărtășească o veste importantă. În fața telespectatorilor, cântărețul a anunțat că anul 2026 va fi unul special pentru el, deoarece își dorește să facă pasul cel mare și să se căsătorească.

„La mulți ani! Să fiți sănătoși, să aveți noroc și în dragoste, și la bani. Că anul ăsta e anul meu, mă însor. Am zis, am zis! Doamne ajută!”, a spus Andrei Bănuță.

Sursa foto: social media

Ce apreciază Andrei Bănuță într-o relație

În urmă cu aproape două luni, Andrei Bănuță avea altă părere despre căsătorie. El a precizat, în spirit de glumă, că mereu va exista „cineva special” în viața sa, mai ales că are vârsta ideală pentru a se distra și a trece prin diferite experiențe.

Cântărețul are și reguli stricte cu privire la o relație serioasă. Nu ar putea să treacă peste infidelitate și ar decide să se despartă de persoana care i-a greșit.

„E cineva special în viața mea întotdeauna, am 25 de ani. La mine chestiile speciale se întâmplă des, că așa este normal la vârsta mea. Dacă mă întrebi dacă mă însor, nu mă însor. (…) Într-o relație nu aș ierta infidelitatea. Ține de o etică corectă. În momentul în care s-ar ajunge să nu ne mai potrivim cred că ar fi bine să discutăm și să ne luăm la revedere frumos. Cred foarte mult în familie, în căsnicie. Sunt un om care cântă foarte mult la nunți. Eu mă întâlnesc cu oameni care își unesc destinele de minimum trei ori pe weekend. E clar că eu cred în asta, de aceea pot să reprezint cu adevăr melodia care le definește dragostea cel mai bine”, a declarat Andrei Bănuță

