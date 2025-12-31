Iubire pe viață… sau până la următorul tatuaj: Giulia Anghelescu și Costin Manea, în 2007

CANCAN.RO a găsit poza din 2007 în care apar Giulia Anghelescu și Costin Manea. Cei doi ieșeau dintr-un salon de tatuaje ca dintr-o promisiune făcută prea repede și prea sincer. Fără PR, fără styling, fără gândul că o poză banală va deveni, peste ani, document de epocă. O imagine crudă, reală, cu doi tineri care credeau că dragostea ține cât un tatuaj — adică pentru totdeauna. CanCan.ro vă arată poza de când Giulia nu era Giulia de acum ci cu totul altcineva.

Când iubirea era atât de serioasă încât trebuia scrisă pe piele, nu pe Instagram

E anul 2007. Nu există stories, nu există filtre, nu există „soft glam”. Există doar dragoste adevărată, bermude largi și decizii luate la cald, direct din salonul de tatuaje. Iar poza asta e dovada.

Giulia Anghelescu și Costin Manea ies dintr-un salon care pare să fi văzut mai multe tribale decât un festival rock. Ușa se închide în urma lor, neonul pâlpâie discret, iar ei pășesc în lumină ca doi oameni care tocmai și-au pecetluit iubirea cu cerneală permanentă. Nu știm ce și-au tatuat. O literă chinezească? Un tribal care „înseamnă libertate”? O inimă cu inițiale? Cert e că așa se iubea pe vremuri: nu cu emoji, nu cu stories, ci cu acul.

Costin apare în varianta clasică de băiat relaxat de cartier bun: mocasini fără ciorap (curaj mare), bermude de parcă le-a luat „de la un prieten”, tricou polo care n-a văzut fier de călcat din mandatul anterior. Arată ca un om care n-a ieșit la tatuaj, ci „până la colț să ia ceva”. Sau ca cineva care tocmai a văzut o mașină interesantă parcată prost și se gândește dacă merită să dea pontul băieților și eventual cărui fotbalist să o vândă apoi.

Giulia, în schimb, e altcineva. Nici nu știm dacă este ea sau nu. Este de nerecunoscut, adică așa cum o știm azi. Am putea spune că avem rara ocazie de a o vedea pe adevărata Giulia Anghelescu. Nici urmă de diva de mai târziu. Maieu alb simplu, pantaloni scurți comozi și la fel de necălcați, geantă de răchită, genul de look cu care azi ai merge la piață după roșii, nu să-ți faci un tatuaj de dragoste eternă.

Și totuși, tocmai asta e farmecul. E Giulia neșlefuită, înainte de transformări, înainte de silicoane, înainte de statutul de bombă mediatică. E Giulia în forma ei pură, de fată normală, îndrăgostită, fără PR, fără strategie, fără plastic și bisturiu.

Iubire mare, planuri de nuntă și anturaje periculoase

Cu mult înainte de „America Express”, de maturitatea de azi și de statutul de vedetă cu experiență, Giulia Anghelescu era doar o puștoaică de 17 ani care se îndrăgostea nebunește. Iar alesul inimii ei nu era deloc un anonim: Costin Manea, fiul fostului mare fotbalist și antrenor rapidist Nicolae Manea. S-au cunoscut în 2001, într-o perioadă în care Giulia începea să urce rapid pe scara celebrității, iar el era deja un nume cunoscut în cercurile fotbalistice și mondene.

Relația lor a fost intensă, serioasă și… aproape oficială. În 2004, cei doi aveau deja planuri de căsătorie, iar Giulia vorbea deschis despre viitorul alături de Costin. Se vizitau familiile, apăreau împreună la evenimente, iar ea nu ascundea că se vede mireasă. Cadouri, gesturi romantice și apariții publice completau tabloul unei povești care părea scrisă pentru un final fericit.

Doar că viața, ca de obicei, a avut alte planuri. În timp ce Giulia își construia cariera muzicală și primea, la doar 20 de ani, un cadou cu dedicație de la însăși Janet Jackson, în jurul lui Costin începeau să apară zvonuri mai puțin romantice. Presa vremii scria despre anturaje dubioase, mașini dispărute și legături care nu dădeau bine într-o poveste de dragoste cu final fericit. Fratele său, Florin, era considerat „băiatul cuminte”, în timp ce Costin ajungea tot mai des în centrul unor povești cu iz penal și personaje controversate.

Cu toate acestea, pentru o vreme, dragostea a fost mai puternică. Costin îi făcea cadouri, o însoțea peste tot, îi punea la dispoziție limuzine pentru filmări și nu se sfia să-și afișeze relația cu una dintre cele mai dorite tinere artiste ale momentului. Doar că, în cele din urmă, drumurile lor s-au separat, iar Giulia a ales un alt traseu — unul care avea să o ducă spre o carieră solidă și o viață complet diferită.

Costin Manea și Giulia Anghelescu apar în genul de fotografie care azi nu s-ar mai face. Prea sinceră. Prea lipsită de filtru. Prea adevărată. Și poate tocmai de asta e atât de bună.

