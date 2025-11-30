Acasă » Știri » Giulia Anghelescu și soțul, shopping cu țintă precisă. Vlad Huidu s-a lipit de o crăciuniță

Giulia Anghelescu și soțul, shopping cu țintă precisă. Vlad Huidu s-a lipit de o crăciuniță

De: Paul Hangerli 30/11/2025 | 18:14
Giulia Anghelescu și soțul, shopping cu țintă precisă. Vlad Huidu s-a lipit de o crăciuniță
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, unul dintre acele cupluri moderne care par mereu scoși dintr-un catalog de lifestyle urban, au fost surprinși de CANCAN.RO sâmbătă la Mall Băneasa, pregătindu-se pentru mini-vacanța de Sf. Andrei și Ziua Națională.

Giulia, stilată rău, în blugi rupți și cu hanoracul pe care scria, cât casa Poporului: BOORING, părea să transmită ironic universului că weekendul prelungit o va găsi, cel mai probabil, într-o stare zen sau semi-adormită. Vlad Huidu, împinge căruciorul, îmbrăcat casual cu un chef de shopping de zile mari. Figura lui părea să transmită exact ce scrie pe hanoracul Giuliei!

Cuplul a făcut turul supermarketului din mall cu un calm impecabil, alegând grăbiți echipamentul pentru sărbători. În coș s-au strecurat discret merinde pentru două zile liniștite, apă minerală, o sticlă de suc, ouă proaspete și o crăciuniță roșie, să se vadă că vine sezonul în care românul devine brusc mai drăguț, dar tot nervos în trafic. Peste cumpărături era așternută o sacoșă mare pentru a bloca privirile indiscrete dar și sportul național al românilor, bârfa!

Vlad Huidu și Giulia au dat startul cumpărăturilor de sărbători

Cum să fii boring și totuși interesant- secretul Crăciuniței!

Judecând după ce au cumpărat, pare că Giulia și Vlad se pregătesc să petreacă Sfântul Andrei și Ziua Națională acasă, în tihnă, fără artificii și fără ieșiri extravagante. Și, deși hanoracul Andreei striga BOORING din toți pixelii lui imprimați, poate că mini-vacanța lor nu va fi chiar atât de monotonă. Depinde ce se mai afla sub sacoșă! Poate acolo sub sacoșă era surpriza, poate o sticlă de rom să meargă de-un Cuba Libre?

Ori poate că, uneori, plictiseala este chiar semnul cel mai clar al stabilității. Mai ales că Giulia, absolventă de Psihologie, a anunțat recent că pune muzica pe pauză pentru a se dedica sesiunilor de terapie cu adolescenți. Și dacă lucrezi cu adolescenți toată săptămâna cred și eu că nu-ți mai vine să petreci ca ei în weekend!

Iar dacă totuși intenționează să „sărbătorească boooring”, măcar o fac cu stil! Îmbrăcați modern, cu crăciunița în mână!

CITEȘTE ȘI: Giulia Anghelescu, așa cum n-ai văzut-o niciodată! Soția lui Vlad Huidu rupe fashionul și la raionul cu carne

