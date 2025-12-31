Vica Blochina dezvăluie cum să ne îndeplinim țelurile în 2026: „Și dacă ești bătrânică, reușești”

Anul 2025 se apropie de final și pentru multe persoane a fost un an încărcat de emoții și destul de dificil. Vica Blochina nu a scăpat nici ea de provocările anului ce se încheie, însă a știut cum să le depășească. Blonda a recunoscut că personal a fost un an încărcat, cu dezamăgiri, însă a știut să facă față provocărilor, iar profesional lucrurile au mers brici. Vedeta susține că totul s-a datorat numerologiei, dar și a unei tehnici simple pe care o pune în aplicare de fiecare dată. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și a aflat cum depășește cele mai grele perioade.

Vica Blochina și-a descoperit o nouă vocație pe care a transformat-o în business: numerologia! Cu ajutorul cifrelor, vedeta susține că și-a schimbat viața, iar toate visurile sale s-au concretizat, cu toate că, nici cu ea anul 2025 nu a fost prea blând. A întâmpinat numeroase provocări, iar oamenii apropiați au dezamăgit-o.

Vica Blochina a trecut peste obstacolele din 2025: „Nu voi mai avea așteptări”

La final de an, Vica Blochina a tras linie și a dezvăluit că 2025 a fost un an bun din punct de vedere profesional, dar mai puțin din punct de vedere personal.

„A fost un an foarte greu din punct de vedere energetic. La mine, în toate momentele au fost super importante din punct de vedere profesional. Am făcut un eveniment important, am ținut un seminar cu 1.100 de oameni înscriși. Știi ce aș face diferit? Aș lucra cu mine din punct de vedere al relaționării. Nu aș mai cere atât de mult de la oamenii apropiați, de la străini nu cer. Nu neapărat că m-au trădat, dar nu voi mai avea atâtea așteptări”, a spus Vica Blochina.

Vedeta merge mai departe și privește cu optimism spre anul 2026, care, susține ea, va fi un an mult mai bun. În plus, aceasta și-a pregătit deja lista cu obiectivele pentru următoarea perioadă.

„Eu am totul scris pe listă, am obiectivele pentru următoarele 5 ani scrise, știu exact unde o să fiu, cu cine vreau să fiu. În 2026 am planul făcut pe fiecare lună, săptămână”, a spus Vica Blochina.

Vica Blochina susține că oamenii greșesc atunci când cred că doar dorințele sau gândurile pozitive sunt suficiente. Fără acțiune concretă și fără implicare fizică, lucrurile rămân doar la nivel de intenție.

„Dacă tu înțelegi cum lucrează Universul și cum lucrează energiea vieții tale, vei știi cum să procedezi ca să îți meargă bine. În primul rând trebuie să înțelegem frecvențele Universului. Spre exemplu, fără mișcare, indiferent de ce dorință îți pui tu pe foaie nu o să ai posibilitatea să reușești, poate 0,5%”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Blonda ne spune cum să ne îndeplinim țelurile: „Și dacă ești bătrânică sau nu foarte frumoasă, reușești”

Vica Blochina susține că aspectul fizic nu este decisiv atunci când vine vorba de succes, ci energia pe care o ai și felul în care știi să o folosești. Vedeta este de părere că orice persoană poate reuși, indiferent de vârstă sau de imperfecțiuni, atâta timp cât își pune energia în mișcare și are un scop clar.

„În momentul când un om nu are energie, poate să aibă cele mai frumoase trăsături, cel mai frumos corp, dacă nu are energie, nu va reuși să își îndeplinească scopurile. Pe de altă parte, poți să fii nu foarte frumoasă, mai bătrânică sau nu cu un corp perfect, că dacă ai energie și știi să o pui în mișcare, reușești. Poți face orice în viața asta”, a declarat ea pentru CANCAN.RO.

Vedeta a explicat cum poate oricine să își îndeplinească obiectivele. În primul rând fiecare trebuie să își noteze intențiile pe o listă și apoi să își pună câteva întrebări.

„Pasul 1 este să îți notezi pe foaie toate obiectivele și să răspunzi la patru întrebări: Ce vreau, până când vreau să fac lucrurile astea, de ce vreau acest lucru și pentru ce, care e scopul?”, a spus ea.

Toate aceste lucruri sunt ca să îți definești scopurile. Ulterior, trebuie să punem în mișcare totul pentru ca dorințele să ni se îndeplinească.

„Apoi pasul 2 este să faci mișcare ca lucrurile să se pornească. Noi suntem ca un motor, degeaba îi pui benzină, dacă nu apeși accelerația. De aceea este important sportul sau nu neapărat sportul, dar să te miști ca să ai energie. Energia este o frecvență puternică pe care o dobândești doar prin mișcare fizică. Dacă nu faci mișcare, spațiul nu te observă și nu produci bani”, spune Vica Blochina pentru CANCAN.RO

Cu toate că ne-a mărturisit că nu a avut un an deloc ușor, ci a întâmpinat multe provocări, Vica Blochina a dezvăluit că și-a îndeplinit scopurile.

„În momentul în care aceste două lucruri îți intră în stil de viață, vei produce bani și vei evolua cu o viteză imensă. Eu tot ce am scris pe listă la finalul anului trecut mi-am îndeplinit”, a spus ea.

