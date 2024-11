Cum să îți scrii dorințele pentru a ți se îndeplini în două luni. Vica Blochina ne învață! ”Trebuie să răspunzi la patru întrebări”

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Vica Blochina povestește cum s-a apucat de studiat numerologia, domeniu care i-a schimbat radical viața. Acum, vedeta ne învață cum să ne scriem corect dorințele pentru a le vedea îndeplinite în timp record. Tot procesul, pas cu pas, doar în rândurile de mai jos! Citiți cu atenție!

Vica Blochina și-a descoperit o nouă pasiune pe care a transformat-o în business: numerologia! Cu ajutorul cifrelor, vedeta susține că și-a schimbat viața, iar toate visurile sale s-au concretizat ușor și rapid. În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Vica ne învață și pe noi cum să ne scriem cerințele pe foaie pentru a ne asigura că acestea devin realitate.

”Trebuie să știi ce îți dorești și ce te face fericit. Spre exemplu, spui că vrei să câștigi 20.000 de euro pe lună sau mașina dorită. Trebuie să răspunzi la patru întrebări: Ce vreau? Până când vreau? De ce vreau acest lucru? După ce am ce voi face? Nu trebuie să te gândești niciodată că ești absurd! Multă lume cu care lucrez se sperie, le e frică să își dorească. Ce vreau? Eu vreau 50.000 de euro. Până când? Până în ianuarie. De ce? Pentru că vreau să fac cea mai bună școală de numerologie din România. După ce voi face? Voi fi motivul realizării altora! Așa merge Universul! Vrei, nu vrei, tot ceea ce primești trebuie să și întorci”, explică Vica, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

Este atât important să ne notăm corect dorințele pe foaie, căci doar astfel putem conștientiza ce ne dorim cu adevărat și la ce visăm doar pentru că am fost influențați de cei din jurul nostru, spune vedeta.

”Oamenii care se uită la noi acum sunt foarte norocoși, pentru că mulți vor încerca să facă ceea ce am zis eu acum și vor reuși. Dacă stai să scrii dorințele, uneori nici nu știi ce să scrii. De mule ori, vezi la altul, treci prin comparație și vrei și tu, dar, de fapt, tu de multe ori nici nu ai nevoie de așa ceva”, adaugă Vica Blochina.

Cum comentează Vica destinul celor mai celebre cupluri din România, cum ne influențează numele de botez, dar și de ce nu ar trebui uneori să luăm numele de familie al soțului după ce ne căsătorim, aflați doar în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

