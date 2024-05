Vica Blochina a schimbat macazul! A renunțat la vicii și s-a îndreptat către un nou domeniu: „Mereu m-a pasionat asta”

În ultima perioadă, Vica Blochina a făcut o serie de schimbări importante în viața ei. Pe lângă transformările fizice, blondina vrea să își schimbe și stilul de viață. Aceasta a renunțat la vicii și distracții și își dedică acum timpul învățăturii. Blondina a schimbat macazul, și-a descoperit o nouă pasiune și vrea să o aprofundeze. Cu ce se ocupă Vica Blochina cum?

Anul 2024, a venit cu o serie de schimbări importante pentru Vica Blochina. Pe lângă faptul că aceasta a ajuns la silueta de mult visată, în urma operației de micșorare a stomacului, acum și-a descoperit și o nouă pasiune. Blondina s-a orientat către o pseudoștiință și vrea să devină as în domeniu. Despre ce este vorba?

Recent, Vica Blochina a fost prezentă în cadrul unei emisiuni de televiziune și a vorbit despre ce se întâmplă în ultimul timp în viața ei. Blondina a mărturisit că în ultima perioadă s-a schimbat radical și are acum alte priorități.

Vedeta a dezvăluit că a renunțat la vicii și la viața plină de distracții și s-a pus serios pe studiu. Se pare că de ceva vreme, Vica Blochina este atrasă de numerologie și vrea să devină o profesionistă în domeniu. Astfel, vedeta își dedică majoritatea timpului pasiunii sale și învață cât mai multe despre acest nouă domeniu ce o interesează.

De asemenea, în cadrul aceleiași emisiuni, Vica Blochina și-a expus și cunoștințele pe care le-a acumulat până acum și a vorbit despre anul 2024, din punct de vedere numerologic, anunțând că o să fie unul extrem de greu pentru mulți.

„Anul 2024 este un an karmic, iar fiecare om are o anumită cifră și o să fie un an extrem de greu. Mai ales pentru oamenii care au și cifra 8. În anul 2024, unii pot rămâne fără bani, fără nimic sau, dacă au fost super corecți cu viața lor, o să primească foarte multe”, a mai spus Vica Blochina.