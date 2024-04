Vica Blochina, la un pas să își ia zilele! Motivul care a aruncat-o într-o depresie cruntă: „Toate gândurile negative m-au copleșit”

Vica Blochina este o fire deschisă și apare mereu cu zâmbetul pe buze. Însă, puțini sunt cei care știu că nu de mult blondina a trecut printr-un episod negru și a fost chiar la un pas de a își pune capăt zilelor. Recent, fosta balerină a mărturisit că s-a confruntat cu o depresie cruntă, de care a crezut că nu va mai scăpa. Care este motivul ce i-a adus blondinei gânduri negre?

Vica Blochina a vorbit recent despre unul dintre cele mai negre episoade din viața ei. Spre surprinderea tuturor, se pare că nu de mult blondina s-a confruntat cu o depresie grea. Aceasta a fost la pământ, însă a încercat să ascundă pe cât posibil tot ce i se întâmpla. Însă, acum, cu ochii în lacrimi, vedeta a vorbit despre perioada grea prin care a trecut și a dezvăluit chiar și motivele din cauza cărora a ajuns să se gândească să își pună capăt zilelor.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Vica Blochina s-a iubit cu Victor Pițurcă, iar rodul acestei iubiri a fost Edan, fiul celor doi. Deși relația cu fostul fotbalist i-a adus blondinei multă suferință, i-a adus și cel mai important lucru din viața ei, pe fiul său. Vedeta l-a crescut singură pe băiat și a avut grijă ca acestuia să nu îi lipsească nimic.

Ei bine, chiar dacă Edan a reprezentat fericirea Vicăi Blochina, tot el se pare că a fost și motivul depresiei crunte prin care aceasta a trecut. Mai exact, la vârsta adolescenței băiatul a decis că vrea să plece de acasă și să locuiască definitiv cu tatăl lui. Deși nu s-a opus dorinței acestuia, blondina a suferit mult atunci când fiul i-a plecat de acasă.

Viața fără Edan a fost una grea pentru Vica Blochina, care a ajuns imediat în punctul depresiei. Mai mult, aceasta a suferit atât de tare încât s-a gândit chiar să își pună capăt zilelor. Însă, din fericire, blondina a reușit, în cele din urmă, să treacă peste durere și să revină pe linia de plutire, iar un rol important în recuperarea ei l-a jucat credința în Dumnezeu.

„Edan a fost totul pentru mine, iar momentul în care s-a mutat la tatăl lui a fost pentru mine o nenorocire. A fost cea mai urâtă perioadă din viața mea. În viața mea nu am crezut că există depresie. Efectiv am clacat, mi-a fost foarte greu. Am plecat o lună de zile în Thailanda, m-am îngrășat 15 kilograme. Nu aveam ce să fac, mă certam cu toată lumea, îmi venea să îmi fac ceva rău, mă răzbunam pe mine. Am trecut prin niște etape foarte urâte și foarte grele. Asta s-a întâmplat timp de 1 an. Au fost momente când îmi doream să nu mai trăiesc.

Toate gândurile negative m-au copleșit. Am eșuat ca mamă, nu mai suportam pe nimeni lângă mine să am o relație, nu pot să fac nimic cu viața mea, sunt plină de datorii. Tot ce am construit, eu am pierdut. Mă gândeam ce e de făcut: ori pun ștreangul la gât și pa, la revedere. Îmi e greu să vorbesc, că îmi vine să plâng. La psiholog nu m-am dus, alcool nu beau, dar m-am dus foarte mult la biserică. Îl sunam zilnic pe părinte. Dumnezeu m-a ajutat să trec peste durerea asta. Cred că a fost o perioadă karmică în viața mea”, a povestit Vica Blochina, la „Online Story”.