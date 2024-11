De ce nu trebuie să iei numele soțului după nuntă. Vica Blochina dezvăluie cum ți se poate distruge destinul: ”Totul se schimbă”

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Vica Blochina povestește tot ce a învățat de când s-a apucat să studieze numerologia. Fosta balerină comentează relația celor mai controversate cupluri din shobiz și nu numai! Ne dezvăluie cum să ne manifestăm corect dorințele și de ce nu ar trebui să luăm numele de familie al soțului după ce ne căsătorim!

Vica Blochina este cu totul o altă persoană de când a deslușit misterul cifrelor. De când studiază numerologia, vedeta a reușit să obțină tot ce visează, este mult mai împlinită și pare că și-a găsit adevărata vocație. În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, aceasta ne dezvăluie cum ne influențează numerele viața de zi cu zi, dar și ce importanță are numele nostru.

”În cazul gemenilor, destinul diferă, pentru că numele lor sunt diferite! Numele ni-l dau părinții, iar ei ne pun un nume care inconștient ne schimbă destinul! Faptul că mie mi se spune Vica mi-a ușurat destinul, eu în certificat sunt Victoria. În cazul oamenilor care s-au născut într-o zi, dar au fost declarați în altă zi, relevantă este ziua în care au fost declarați oficial, nu cea în care s-au născut, de fapt! Contează tot ce este scris! Data corectă este cea din certificat! Tot ce este scris pe foaie!”, explică Vica.

De ce nu trebuie să iei numele soțului după căsătorie

Iar asta nu e tot! Numele și data nașterii nu sunt singurele date relevante când vine vorba despre destinul nostru. Deși pare greu de crezut, se pare că și numele pe care îl preluăm de la soțul nostru după ce ne căsătorim ne poate influența dramatic soarta!

”În momentul în care te căsătorești, totul se schimbă! Chiar am avut o clientă în Turcia și m-am uitat pe graficele ei. La ea totul era clar! Din momentul în care s-a măritat, totul s-a dus în jos. Dacă nu se căsătorea, totul era mult mai bine și avea mai mulți bani! Contează mult și numele de familie, nu doar cel de botez”, spune vedeta.

Cum putem folosi cifrele în favoarea noastră, dar și ce trebuie să facem pentru a ne vedea toate dorințele realizate, aflați de la Vica Blochina, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

