Diva supremă o pulverizează pe Monica Tatoiu. Bianca Drăgușanu: „Nu o să-i ajungă pensia să-mi plătească daunele”

Un nou scandal zguduie lumea mondenă! De această dată, protagoniste sunt Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu. Deși nu au o legătură directă, cele două femei și-au transmis opinii tăioase una despre cealaltă. Totul a pornit de la afirmațiile Monicăi Tatoiu despre Bianca Drăgușanu, despre care a spus că ar fi „nesuferită” și chiar a acuzat-o că pretinde că este ceea ce nu ar fi. Mai mult, femeia de afaceri a sugerat că aceasta ar pune etichete pe produse aduse din China. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bianca Drăgușanu a reacționat vehement.

Bianca Drăgușanu consideră declarațiile Monicăi Tatoiu extrem de nepotrivite, mai ales în contextul în care spune că nici măcar nu o cunoaște personal. Mai mult, Bianca afirmă că nu înțelege ce ar avea de împărțit cu aceasta și spune că nu are nimic de demonstrat nimănui.

Deși spune nu simte nevoia să îi justifice munca, diva supremă este revoltată de faptul că aceasta ar fi subestimat tot ceea ce a construit în ani de muncă.

Bianca susține că nu s-a prezentat niciodată drept designer, însă are un atelier în care lucrează cot la cot cu croitoresele sale, uneori zile întregi, pentru realizarea unor creații handmade, cu cusături manuale și muncă migăloasă. Astfel, respinge ferm acuzațiile potrivit cărora ar comercializa produse aduse din China sub propriul nume.

Bianca Drăgușanu are o reputație solidă în lumea creațiilor vestimentare, fiind un nume de referință în zona ținutelor de seară. Astfel că spune că este dispusă să meargă în instanță dacă declarațiile Monicăi Tatoiu îi vor afecta vânzările. Mai mult, ea afirmă că fostei femei de afaceri nu i-ar ajunge nici măcar celebra pensie „astronomică”, despre care s-a tot vorbit în spațiul public, pentru a acoperi eventualele daune, în cazul în care afacerea sa ar avea de suferit.

„Nu o să-i ajungă pensia să-mi plătească daunele, dacă vânzările mele vor fi afectate”

Bianca nu s-a mai cenzurat și a spus tot ce avea pe suflet referitor la întreaga situație.

Doamna „Baboiu” ar trebui să-și vadă de pensia ei și de treaba ei. Să-i fie rușine! Dânsa poate a fost obișnuită toată viața să investească și să dea banii pe chinezerisme. Nu cred că a cumpărat vreodată de la mine. Eu n-am ce să-i dovedesc. N-am spus vreodată că sunt designer. Sunt o femeie care a reușit, care are un copil și care își vede de treaba ei, care n-a deranjat niciodată pe nimeni cu nimic. Nu înțeleg declarațiile acestea. Ce pot să spun mai mult de atât? Faptele vorbesc de la sine. În cazul în care, Doamne ferește, clientela mea sau vânzările mele vor fi afectate de declarațiile dânsei, s-ar putea să nu-i ajungă pensia să plătească despăgubiri, ca să se potolească data viitoare să mai vorbească despre mine. Nu permit nimănui să subestimeze munca mea de peste 15 ani, mai ales unei femei de vârsta ei, care tot ce știe să facă în ultima perioadă e să meargă pe la podcasturi și să se laude cu ce a făcut în tinerețe și apoi vine și vorbește despre mine, un om care nu i-a greșit niciodată cu nimic. Mai bine ar tăcea din gură, mi-ar fi rușine în locul ei. Eu tot ce fac este să-mi văd de treabă. Nu o cunosc, n-am avut niciodată nimic de împărțit. Nu a cumpărat niciodată vreo haină de la mine. Cum să vii tu să subestimezi munca mea de-o viață. Vii să vorbești despre mine, care îmi văd de treaba mea, muncesc de dimineața până seara și îmi cresc copilul singură. Nu am pretins niciodată că sunt designer. Dacă declarațiile ei îmi vor afecta business-ul, am discutat deja cu un avocat. Nu o să-i ajungă pensia să-mi plătească daunele, dacă vânzările mele vor fi afectate. Pentru că eu am și timp, am și bani, dacă vreau, am și răbdare, dacă vreau, și am și avocați foarte buni. Puteai să spui că nu mă placi, că nu îți place fața mea sau că sunt operată, așa cum ai mai spus și alte dăți. Dar nu poți veni să-mi subestimezi munca. Am muncit ani întregi cu echipa mea, croitoresele mele. Ele sunt active, sunt pe social media și lucrează cu mine. Am avut, am croitorese care cel puțin 10 ani au lucrat cu mine. Unele s-au și pensionat de la mine. Eu fac live-uri din atelier și arăt că produsele mele sunt handmade. Sunt rochii la care se lucrează manual ore întregi, chiar zile. Nu poți subestima munca unui om. De la o femeie de vârsta ei mă așteptam la mai multă decență, a declarat Bianca Drăgușanu pentru CANCAN.RO.

Declarațiile Monicăi Tatoiu

Monica Tatoiu a făcut afirmații controversate, numind-o pe Bianca „cea mai nesuferită” și „toxică” vedetă din România.

Care este cea mai nesuferită vedetă? Bianca Drăgușanu. Pentru că pretinde ceea ce nu este. De exemplu, că este creatoare de modă. Știi cum fac vedetele din România și din alte părți business cu haine? Cumpără marfă chinezească, pun două etichete și spun că e creația mea. Eu mă pricep la haine. Pe lângă faptul că mă pricep la toate, la haine mă pricep foarte bine. Când pun mâna pe o haină, știu din ce material sunt făcute. De unde știu? Eu bat toate depozitele de materiale. Știu pe cele cu care mă întâlnesc la depozitul de haine, știu pe cele cu care m-am întâlnit la producătorii de pantaloni, genți. Nu vă băgați pe haine cu mine. Nu doar ea, mai sunt vreo două, trei. Dar ea mă enervează că pretinde cine nu e, de când a transformat-o Botezatu. E toxică, a declarat Monica Tatoiu în podcastul Face to Face.

Monica Tatoiu a vorbit și despre relația fiului său, exprimându-și nemulțumirea față de alegerea acestuia și sugerând că ar putea lua în calcul chiar dezmoștenirea lui, dacă acesta se hotărăște să se căsătorească cu actuala sa iubită.

Ce pensie are Monica Tatoiu

Monica Tatoiu încasează o pensie de aproximativ 26.000 de lei pe lună, sumă care i-a adus în repetate rânduri în presă eticheta de „pensionară de lux”. Venitul provine din cariera sa îndelungată în mediul corporate, unde a ocupat funcții de top management, cel mai cunoscut rol fiind cel de director general al unei companii de cosmetice.

VEZI ȘI: Câștigătoarea Vocea României rupe tăcerea despre scandalul de la Eurovision: „Eu joc cum știu cel mai bine”

VEZI ȘI: Fiica Mirelei Retegan, adevărul despre copilăria ei după divorțul părinților: “Decizia de a se despărți a fost una bună”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.