Câștigătoarea Vocea României rupe tăcerea despre scandalul de la Eurovision: „Eu joc cum știu cel mai bine”

Favorită a publicului pentru a reprezenta România la Eurovision 2026, competiție care anul acesta va avea loc la Viena, Alexandra Căpitănescu vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre piesa „Choke Me”, controversa wildcardurilor care a stârnit discuții aprinse în selecția națională și presiunile din culise.

România își caută reprezentantul pentru Eurovision 2026, competiție care anul acesta va avea loc la Viena, iar Alexandra Căpitănescu este deja considerată de public una dintre cele mai puternice opțiuni pentru a urca pe scena internațională. Câștigătoare a competiției „Vocea României” în 2023, artista revine acum în centrul atenției cu piesa Choke Me, un track care a generat reacții puternice și a alimentat speculațiile că ar putea fi alegerea ideală pentru marea finală europeană.

Alexandra se numără printre cei 12 finaliști ai selecției naționale. Dintre aceștia, 10 au fost aleși de juriu, iar ceilalți doi, Andrei WRS și Antonio Pican, au primit wildcarduri, în urma vizualizărilor obținute pe YouTube, decizie care a stârnit discuții în rândul fanilor.

„Strofele sunt despre mine, refrenul despre toată lumea”

CANCAN.RO: Choke Me pare că are toate ingredientele pentru a ajunge să reprezinte România la Eurovision. Observăm, de-a lungul istoriei, că melodiile din competiție rămân cumva nemuritoare. Cum se naște o astfel de piesă și cum o recunoști, ca artist, înainte să o aduci în fața publicului?

Alexandra Căpitănescu: Foarte probabil să nu o recunoști din prima, dar lucrând la concept și sound te prinzi pe parcurs. Atunci când ceea ce compui este sincer, cel mai probabil vor exista câteva persoane care rezonează cu mesajul piesei. Să gândești mare este un avantaj. Când intru în studio mă gândesc: strofele sunt despre mine, iar refrenul despre toată lumea, cum ar suna piesa pe un stadion, dar într-o mașină?

CANCAN.RO: Reacțiile publicului sunt extrem de favorabile și te declară alegerea perfectă pentru a merge la Viena. Totuși, există și o controversă cu alegerea finaliștilor, acele wildcarduri, pe care WRS și Antonio Pican le-au primit, din numărul de vizualizări. Cum vezi tu această modalitate de a stabili finaliștii?

Alexandra Căpitănescu: Este o bucurie pentru proiectul nostru să știm că lumea ne dorește acolo. Sunt de părere că WRS merită să fie în finală, fiindcă ne-a demonstrat deja în 2022 ce poate face pe o scenă imensă, iar legat de wildcarduri, nu fac eu regulile, eu joc cum știu cel mai bine.

CANCAN.RO: Cât de mult contează în realitate strategia și promovarea într-o astfel de competiție? Crezi că online-ul poate influența rezultatul?

Alexandra Căpitănescu: Contează mult promovarea și autenticitatea artiștilor din online, dar atunci când piesa este bună, promovarea vine de la sine.

Chiar dacă este considerată una dintre favorite, Alexandra nu ignoră competiția

CANCAN.RO: Care sunt finaliștii de care „te temi”, în această competiție? Sau, mai bine zis, pe cine vezi, dintre finaliști, ca posibili reprezentanți ai României la Viena?

Alexandra Căpitănescu: Cred că Hvnds ar fi foarte potriviți pentru scena internațională și publicul îi iubește. Au muzică bună, Iustin are multă experiență de scenă și muzică live.

CANCAN.RO: După câștigarea Vocea României, ai rămas cu această etichetă. Cine e Alexandra Căpitănescu, dincolo de ce s-a văzut la TV, ca artist și ca om?

Alexandra Căpitănescu: Alexandra Căpitănescu este studentă la Facultatea de Fizică și fiecare dintre colegii din band suntem pasionați de diferite domenii: pictură, grafică, istorie.

CANCAN.RO: Care este prețul succesului, ca artist? Ți s-a spus vreodată că „trebuie” să arăți sau să fii într-un anumit fel ca să ai succes?

Alexandra Căpitănescu: Mi s-a spus de multe ori că vocea mea trebuie să sune altfel. Bineînțeles că nu am ascultat, ci am decis să cânt așa cum simt. Din fericire, sunt înconjurată de oameni care cred în mine și se asigură că viziunea mea este dusă mai departe.

