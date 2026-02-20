Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea

O nouă poveste de iubire secretă debutează în showbiz-ul românesc. Potrivit surselor CANCAN.RO, noua idilă îi are ca protagoniști pe fotbalistul Daniel Nedelcu, proaspăt divorțat și ispita sezonului trecut de la Insula Iubirii, Amelia Noir. Așa cum v-am obișnui, venim cu toate detaliile importante din spatele ușilor închise.

Dacă anul trecut, fotbalistul Daniel Nedelcu trecea printr-un divorț tumultos, urmat de o perioadă grea, cu probleme de sănătate și fără o echipă la care să joace, acum soarele a răsărit pe strada lui și se pare că se iubește, în mare secret, cu Amelia Noir. În august, anul trecut, fostul fotbalist de la Faru și-a luat adio de la Anca Gheauru. Între cei doi lucrurile se complicaseră, iar Daniel nu putea să depășească anumite neînțelegeri. (CITEȘTE AICI MAI MULTE)

Dragoș Nedelcu a divorțat la 3 luni după nuntă

În vara anului trecut, divorțul fotbalistului de Anca Gheauru a apărut pe toate paginile ziarelor, asta deoarece cîsnicia a durat nici mai mult nici mai puțin de trei luni. După o căsătorie, totul ar trebui să fie lapte și miere, dar nu a fost și cazul proaspeților însurăței. Atunci, Daniel a vrut să plece din Constanța și să șteargă cu buretele povestea de iubire pe care a trăit-o alături de Anca.

Actualul jucător de la CSA Steaua București, Dragoș Nedelcu pare că și-a găsit liniștea, după ce s-a lăsat ispitit de bruneta provocatoare.

Cine este Amelia Noir

Amelia Noir are 26 de ani și este o tânără ambițioasă care vrea să ajungă pe cele mai înalte culmi și să rupă topurile muzicale. În curând, bruneta urmează să scoată o piesă cu Tzancă Uraganu. Ea s-a făcut cunoscută în sezonul trecut al emisiunii Insula Iubirii, iar apoi a intrat în atenția publicului după ce a avut o relație, tot secretă, cu George Jaguarul. Pentru Amelia nu a fost totul roz, provine dintr-o familie dezorganizată, dar acum, cu siguranță, își va găsi liniștea lângă Dragoș Nedelcu.

CANCAN.RO rămâne în continuare cu ochii pe proaspătul cuplu și vom reveni cu toate detaliile picante ale acestei iubiri. Oare vorbim de o poveste secretă sau interzisă? Cert este că acum cei doi vor să stea departe de atenția publică și să se bucure unul de celălalt.

