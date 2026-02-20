Acasă » Exclusiv » Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea

Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea

De: Luciana Popescu 20/02/2026 | 22:30
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
O nouă poveste de iubire secretă debutează în showbiz-ul românesc. Potrivit surselor CANCAN.RO, noua idilă îi are ca protagoniști pe fotbalistul Daniel Nedelcu, proaspăt divorțat și ispita sezonului trecut de la Insula Iubirii, Amelia Noir. Așa cum v-am obișnui, venim cu toate detaliile importante din spatele ușilor închise.

Dacă anul trecut, fotbalistul Daniel Nedelcu trecea printr-un divorț tumultos, urmat de o perioadă grea, cu probleme de sănătate și fără o echipă la care să joace, acum soarele a răsărit pe strada lui și se pare că se iubește, în mare secret, cu Amelia Noir. În august, anul trecut, fostul fotbalist de la Faru și-a luat adio de la Anca Gheauru. Între cei doi lucrurile se complicaseră, iar Daniel nu putea să depășească anumite neînțelegeri. (CITEȘTE AICI MAI MULTE)

Dragoș Nedelcu a divorțat la 3 luni după nuntă

În vara anului trecut, divorțul fotbalistului de Anca Gheauru a apărut pe toate paginile ziarelor, asta deoarece cîsnicia a durat nici mai mult nici mai puțin de trei luni. După o căsătorie, totul ar trebui să fie lapte și miere, dar nu a fost și cazul proaspeților însurăței. Atunci, Daniel a vrut să plece din Constanța și să șteargă cu buretele povestea de iubire pe care a trăit-o alături de Anca.

Dragoș Nedelcu și fosta soție-sursa- social media

Actualul jucător de la CSA Steaua București, Dragoș Nedelcu pare că și-a găsit liniștea, după ce s-a lăsat ispitit de bruneta provocatoare.

Cine este Amelia Noir

Amelia Noir are 26 de ani și este o tânără ambițioasă care vrea să ajungă pe cele mai înalte culmi și să rupă topurile muzicale. În curând, bruneta urmează să scoată o piesă cu Tzancă Uraganu. Ea s-a făcut cunoscută în sezonul trecut al emisiunii Insula Iubirii, iar apoi a intrat în atenția publicului după ce a avut o relație, tot secretă, cu George Jaguarul. Pentru Amelia nu a fost totul roz, provine dintr-o familie dezorganizată, dar acum, cu siguranță, își va găsi liniștea lângă Dragoș Nedelcu.

Noua iubită a lui Dragoș Nedelcu a fost ispită la Insula Iubirii. sursă – social media

CANCAN.RO rămâne în continuare cu ochii pe proaspătul cuplu și vom reveni cu toate detaliile picante ale acestei iubiri. Oare vorbim de o poveste secretă sau interzisă? Cert este că acum cei doi vor să stea departe de atenția publică și să se bucure unul de celălalt.

