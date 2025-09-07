Fotbalistul din România care divorțează la doar 3 luni de la nuntă. Ghinioanele se țin lanț!

Unul dintre fotbaliștii români traversează o perioadă destul de grea din viața lui. A fost pus pe liber de echipa la care activa, are probleme medicale, iar cum se pare că și în viața personală au început să se adune norii negri. Se pregătește de divorț, la doar trei luni de la nuntă. Care este motivul despărțirii?

Dragoș Nedelcu (28 de ani) nu trece printr-o perioadă tocmai roz. A fost eliberat de Farul în iulie și se pregătește să semneze cu Steaua în Liga 2. Însă, pe plângă carieră, acesta pare că se confruntă cu probleme și acasă. A făcut nunta în urmă cu doar câteva luni, dar acum este gata să semneze actele de divorț și să uite complet de partenera sa.

Dragoș Nedelcu divorțează la doar 3 luni de la nuntă

Ghinioanele par că se țin lanț de fotbalistul Dragoș Nedelcu. Fără echipă și cu probleme medicale, după ce a suferit o accidentare, tânărul este și în pragul divorțului. În urmă cu trei luni a făcut nunta, însă acum mariajul său s-a spulberat.

Apropiați fotbalistului vorbesc despre un divorț de Anca Gheauru, femeia pe care o ceruse de soție în luna mai a anului trecut și cu care a făcut nunta în iunie anul acesta. Se pare că la mijloc ar fi vorba despre niște neînțelegeri peste care Dragoș Nedelcu nu a putut să treacă.

„Cei doi nu mai formează un cuplu! Nedelcu și-a șters toate pozele cu ea, nu o mai urmărește, s-a terminat relația lor. Totul s-a întâmplat după ce-au făcut nunta. O chestie peste care Dragoș n-a putut să treacă”, spun apropiații fotbalistului, potrivit gsp.ro.

Mai mult, se pare că divorțul ar fi și motivul pentru care Dragoș Nedelcu vrea să plece din Constanța. Vrea să uit de Anca și să facă despărțirea mai ușoară.

Anca Gheauru este manager al unor cluburi din Mamaia, iar relația cu Dragoș Nedelcu a fost oficializată în vara anului 2023. Atunci, cei doi au postat prima fotografie de cuplul în mediul online. Însă, se pare că povestea de iubire nu a fost menită se reziste.

Foto: Instagram