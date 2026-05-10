Mihai Voropchievici nominalizează zodia predispusă la divorț în luna mai 2026: „Doar relațiile autentice vor rezista”

Horoscopul runelor pentru luna mai indică o perioadă dominată de energia simbolului Thurisaz, o rună asociată cu protecția, forța interioară și deciziile ferme. În acest context, influența ei se resimte puternic în zona transformărilor necesare, acolo unde lucrurile au stagnat sau au devenit dificil de gestionat.

Pentru Scorpioni, această energie se traduce printr-un proces accelerat de clarificare și restructurare. Relațiile care au acumulat tensiuni pot ajunge în puncte decisive, iar doar cele bazate pe sinceritate și compatibilitate reală vor continua. Este o perioadă în care adevărul devine imposibil de evitat, iar deciziile luate au efecte directe asupra echilibrului personal.

Previziunile numerologului Mihai Voropchievici

Pe plan profesional, luna mai aduce situații care cer poziționare fermă. Compromisurile care au funcționat până acum nu mai sunt sustenabile, iar Scorpionii sunt împinși să își apere interesele și să renunțe la ceea ce nu le mai servește. Pot apărea oportunități discrete, dar consistente, care recompensează eforturile depuse anterior. Energia runei Thurisaz susține acțiunile hotărâte și eliminarea blocajelor.

În zona financiară, finalul lunii poate aduce rezultate favorabile sau recuperări importante. Este un moment potrivit pentru a regla situații rămase în suspensie și pentru a stabili strategii pe termen lung. Stabilitatea se construiește treptat, prin decizii bine cântărite.

Per ansamblu, luna mai funcționează ca un proces de resetare pentru Scorpioni. Transformările sunt inevitabile, dar constructive, iar cei care acționează cu luciditate pot intra într-o etapă mult mai echilibrată.

