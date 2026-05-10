Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Victor Cornea, emoționat în ziua nunții: ”Este cea mai frumoasă zi!”

De: David Ioan 10/05/2026 | 17:05
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă au început deja să circule, iar reacțiile sunt pe măsură: artista arată ca o adevărată divă într-una dintre cele mai spectaculoase nunți ale anului. Andreea și Victor Cornea trăiesc momentul mult așteptat, iar ținuta ei a devenit instant subiectul principal în lumea mondenă.

Rochia a făcut furori încă de la primele cadre, iar apariția ei a fost comentată intens în mediul online. Pregătirile au început încă de aseară, când emoțiile au pus stăpânire pe miri, iar echipele au lucrat până târziu pentru ca totul să fie impecabil. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Andreea Bălan a optat pentru o rochie spectaculoasă în ziua nunții sale cu Victor Cornea. E prima, dintre cele patru pe care le va schimba pe parcursul petrecerii. Pentru cununia religioasă, artista a ales o rochie mulată, cu paiete și un corset care îi scotea în evidență bustul și talia. Vedeta și-a acoperit capul în biserică cu un și o trenă lungi de câțiva metri. Cu un make-up discret și părul lăsat liber, pe spate, Andreea Bălan a strălucit. La propriu!

În ajunul nunții, cei doi au primit un cadou cu totul special din partea părinților lui Victor Cornea. Sora sportivului a venit încărcată cu daruri, însă momentul care i-a copleșit pe miri a fost scrisoarea scrisă de mână de părinții tenismenului. Mesajul lor, plin de emoție, l-a atins profund pe Victor, care nu şi-a mai putut ascunde lacrimile.

„Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită! (…) Vă iubim! Tata și Mama.”

Victor Cornea, emoționat în ziua nunții: ”Este cea mai frumoasă zi!”

Nunta are loc într-o locație exclusivistă de pe malul Lacului Buftea, unde decorurile sunt demne de o producție hollywoodiană: un ponton special amenajat, o arcadă de patru metri realizată din aproximativ 10.000 de flori, iar în interior încă 20.000 de flori completează decorul. Peste 250 de invitați sunt așteptați la petrecerea care promite să țină până în zori.

Atmosfera va fi întreținută de artiști cunoscuți: 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, The Colours și Nea Mărin, care vine cu ansamblul său de dansatori. Meniul combină preparate tradiționale cu opțiuni rafinate, iar invitații au acces la o zonă de live cooking.

În mijlocul întregii desfășurări de forțe, Victor Cornea a declarat că trăiește „cea mai frumoasă zi”, iar imaginile cu Andreea în rochia de mireasă confirmă amploarea și emoția unui eveniment pregătit în cele mai mici detalii.

