Nunta Andreei Bălan nu ar fi fost completă fără nașul de suflet. Aurelian Temișan: „Dacă ar fi fost azi, nu am fi ajuns”

De: Loriana Dasoveanu 09/05/2026 | 22:15
Andreea Bălan și Victor Cornea numără orele până când vor deveni soț și soție în fața lui Dumnezeu! Pe data de 10 mai, cei doi îndrăgostiți vor păși la altar pentru a spune cel mai frumos DA. După ce în urmă cu 10 zile, Andreea Bălan și soțul ei s-au căsătorit civil, acum își vor uni destinele și religios. Dacă la cununie au fost familiile și câțiva apropiați, la nuntă, artista și tenismenul vor avea 250 de invitați. Și, dacă la cununia civilă a fost marele absent, la nuntă, Aurelian Temișan va ajunge negreșit, alături de soția lui, Monica Davidescu. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el și a aflat noi detalii despre marele eveniment. 

În urmă cu câteva zile, Andreea Bălan s-a căsătorit civil cu Victor Cornea, într-o ceremonie intimă și pe gustul lor. Deși momentul a fost unul dedicat în principal familiei și apropiaților, fanii au observat imediat că printre cei care nu au fost prezenți s-a numărat și Aurelian Temișan, figură importantă din viața artistică a cântăreței și, în trecut, nașul Andreei în fosta căsnicie cu George Burcea.

Artistul a avut spectacol și nu a putut fi, din păcate, prezent la ceremonia civilă, însă de la nunta religioasă nu va lipsi. Iată ce a declarat.

Aurelian Temișan, despre nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea: „Le urez ce se vede pe chipul lor”

Aurelian Temișan a vorbit cu multă căldură despre Andreea Bălan și povestea de iubire pe care o trăiește alături de Victor Cornea. Cu toate că la cununia civilă nu a putut fi prezent, din cauza unui spectacol programat în aceeași zi, artistul spune că el și soția lui, Monica Davidescu, vor fi prezenți negreșit, împreună cu ceilalți 250 de invitați. Aurelian Temișan și Monica Davidescu se bucură că fina lor și-a găsit fericirea.

„Suntem fericiți pentru ea și îi suntem alături indiferent de trecutul pe care l-a avut ea pe plan personal. La noi ușa este și a fost tot timpul deschisă și va fi mereu. Andreea e un copil bun, muncitor și merită să aibă oameni frumoși în jur. Este un vibe care se simte la ei, trag la același drum, s-au căutat până s-au găsit!”, a spus Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

Aurelian Temișan va fi prezent la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea
Aurelian Temișan a subliniat că l-a impresionat profund relația specială atât dintre Andreea și Victor, cât și dintre tenismen și fiicele cântăreței.

„Le urez exact ceea ce se vede pe chipul lor: fericire, înțelegere, se vede că se înțeleg, și cel mai important este că văd legătura între fetițe și Victor pe care cred că îl asimilează amândouă ca pe un tată. Văd relația dintre ei, iar Victor având copil mai mare, știe și a știut tot timpul cum să se poarte cu copiii”,  a declarat artistul.

O va duce sau nu la altar: „Este omul surprizelor”

Întrebat dacă o va duce la altar pe fina lui, Andreea Bălan, Aurelian Temișan a preferat să păstreze misterul.

„Mai sunt și surprize pe care le oferă Andreea tuturor. S-a vorbit că o duc la altar, după care unii m-au întrebat de ce nu am fost acum 10 zile la cununie, dacă m-am certat cu ea. Nu s-a întâmplat nimic, eram la spectacol.

Uite astăzi suntem la Târgu Mureș și jucăm O scrisoare pierdută, deci dacă nunta ar fi fost astăzi, nu am fi ajuns. Dar, cum Dumnezeu le așază pe toate, nunta este mâine și ne întoarcem și vom fi din nou împreună. Ce surpriză v-a rezervat atât vouă, cât și nouă celor invitați, vom vedea mâine. Andreea este omul surprizelor, este omul care știe să facă surprize”, a spus Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

O va duce sau nu la altar pe Andreea: „Va fi o surpriza”

Într-un final, celebrul cântăreț a ținut să puncteze că le dorește mirilor să aibă parte nu doar de fericire și înțelegere, dar și de o nuntă așa cum și-au dorit, cu vreme frumoasă.

„Sper să aibă parte și de vremea pe care și-o dorește. Chiar dacă va fi să plouă puțin, nu e problemă, asta înseamnă belșug, dar să nu plouă încontinuu”, a spus cântărețul.

