Nașul Temișan, marele absent de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea: „I-am refuzat invitația”

Andreea Bălan și Victor Cornea au spus marele „DA” ieri, 20 aprilie 2026, într-un cadru restrâns și în mare taină. Fanii s-au bucurat pentru cei doi, dar nu au putut să nu observe lipsa lui Aurelian Temișan, naș x2 la prima căsătorie a acesteia cu George Burcea și la botezul Clarei, a doua fiică a celor doi. CANCAN.RO l-a contactat pe marele absent pentru a afla motivul, dar și pentru a-i cere părerea sinceră despre pasul făcut de artistă și tenismen. El ne-a răspuns sincer la întrebarea: „A doua oară este cu noroc?”

Andreea Bălan și Aurelian Temișan nu sunt doar foști colegi ai show-ului TCDU sau doar buni prieteni. Vedeta s-a înrudit cu artist și cu soția acestuia, Monica Davidescu, atunci când i-a cerut de nași nu o dată, ba chiar de două ori! Temișan a condus-o pe blondină la altar și, alături de Monica, și-a asumat și rolul de părinte spiritual pentru Clara, a doua fiică rezultată din mariajul Andreei Bălan cu George Burcea.

Aurelian Temișan, marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea: „I-am refuzat invitația”

Totuși, după aceste două momente speciale în care Aurelian Temișan i-a fost alături, dar și după cei 13 ani petrecuți împreună pe platourile „Te cunosc de undeva”, Andreea Bălan nu l-a avut aproape de ea în ziua specială a cununiei civile. Fanii au ridicat din sprâncene și întrebarea a stat pe buzele tuturor. CANCAN.RO vă aduce răspunsul sincer al acestuia. După cum probabil știți deja, artiștii au un program foarte plin, imprevizibil, dar și stabilit cu mult timp înainte. Prin urmare, atunci când a primit invitația, Aurelian Temișan a fost nevoit să o refuze, pentru că avea deja un spectacol stabilit de multă vreme. Mai mult, nașul x2 a mărturisit că Monica ar fi acceptat cea de-a treia cerere de nășit din partea Andreei Bălan dacă propunerea ar fi fost lansată, dar el ar fi fost mai greu de convins.

„I-am refuzat invitația. Din păcate, noi aveam spectacolul deja pus la vânzare la Craiova, am avut „Scrisoarea pierdută”. Programul nu ne-a permis. Eu am spus că nu cred că ne va mai alege să fim tot noi nași, dar dacă i-ar fi propus Monicăi cu siguranță ar fi spus da. Cu mine ar fi avut loc o negociere, dar nu a venit această propunere.”, a spus Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

A doua oară e cu noroc?

La întrebarea „A doua oară e cu noroc?”, Aurelian Temișan nu a stat pe gânduri și ne-a răspuns că acest lucru depinde doar de ei, dar din ce vede el, viitorul sună bine pentru Andreea Bălan și Victor Cornea.

„Poate fi cu noroc din prima, poate să nu fie cu noroc nici din a cincea. E chestie doar de compatibilitatea dintre ei. Mi se pare că au avut timp să se cunoască destul de bine și dacă fac pasul ăsta înseamnă că sunt amândoi foarte maturi. Îmi place de el pentru că, în primul rând, el deja are un copil mare. Deci știe ce înseamnă. Fetițele se vede că sunt efectiv înnebunite după el. Andreea, din ce am stat de vorbă cu ea, se înțelege cu el cum nu s-a înțeles cu nimeni până acum. Despre asta e vorba când vorbim de armonie.”

VEZI ȘI: Andreea Bălan (41 de ani) și Victoraș (32 de ani) au trecut direct la gesturi fierbinți! N-au mai ținut cont de nimic în jurul lor

NU RATA: De ce a plecat Andreea Bălan de la „Te cunosc de undeva”, de fapt. Naşul Aurelian Temişan rupe tăcerea: „Sunt primul căruia i-a spus”