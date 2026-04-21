Nașul Temișan, marele absent de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea: „I-am refuzat invitația”

De: roxana tudorescu 21/04/2026 | 22:15
Andreea Bălan și Victor Cornea au spus marele „DA” ieri, 20 aprilie 2026, într-un cadru restrâns și în mare taină. Fanii s-au bucurat pentru cei doi, dar nu au putut să nu observe lipsa lui Aurelian Temișan, naș x2 la prima căsătorie a acesteia cu George Burcea și la botezul Clarei, a doua fiică a celor doi. CANCAN.RO l-a contactat pe marele absent pentru a afla motivul, dar și pentru a-i cere părerea sinceră despre pasul făcut de artistă și tenismen. El ne-a răspuns sincer la întrebarea: „A doua oară este cu noroc?

Andreea Bălan și Aurelian Temișan nu sunt doar foști colegi ai show-ului TCDU sau doar buni prieteni. Vedeta s-a înrudit cu artist și cu soția acestuia, Monica Davidescu, atunci când i-a cerut de nași nu o dată, ba chiar de două ori! Temișan a condus-o pe blondină la altar și, alături de Monica, și-a asumat și rolul de părinte spiritual pentru  Clara, a doua fiică rezultată din mariajul Andreei Bălan cu George Burcea.

Aurelian Temișan, marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea: „I-am refuzat invitația"

Totuși, după aceste două momente speciale în care Aurelian Temișan i-a fost alături, dar și după cei 13 ani petrecuți împreună pe platourile „Te cunosc de undeva”, Andreea Bălan nu l-a avut aproape de ea în ziua specială a cununiei civile. Fanii au ridicat din sprâncene și întrebarea a stat pe buzele tuturor. CANCAN.RO vă aduce răspunsul sincer al acestuia. După cum probabil știți deja, artiștii au un program foarte plin, imprevizibil, dar și stabilit cu mult timp înainte. Prin urmare, atunci când a primit invitația, Aurelian Temișan a fost nevoit să o refuze, pentru că avea deja un spectacol stabilit de multă vreme. Mai mult, nașul x2 a mărturisit că Monica ar fi acceptat cea de-a treia cerere de nășit din partea Andreei Bălan dacă propunerea ar fi fost lansată, dar el ar fi fost mai greu de convins.

„I-am refuzat invitația. Din păcate, noi aveam spectacolul deja pus la vânzare la Craiova, am avut „Scrisoarea pierdută”. Programul nu ne-a permis. Eu am spus că nu cred că ne va mai alege să fim tot noi nași, dar dacă i-ar fi propus Monicăi cu siguranță ar fi spus da. Cu mine ar fi avut loc o negociere, dar nu a venit această propunere.”, a spus Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

A doua oară e cu noroc?

La întrebarea „A doua oară e cu noroc?”, Aurelian Temișan nu a stat pe gânduri și ne-a răspuns că acest lucru depinde doar de ei, dar din ce vede el, viitorul sună bine pentru Andreea Bălan și Victor Cornea.

„Poate fi cu noroc din prima, poate să nu fie cu noroc nici din a cincea. E chestie doar de compatibilitatea dintre ei. Mi se pare că au avut timp să se cunoască destul de bine și dacă fac pasul ăsta înseamnă că sunt amândoi foarte maturi. Îmi place de el pentru că, în primul rând, el deja are un copil mare. Deci știe ce înseamnă. Fetițele se vede că sunt efectiv înnebunite după el. Andreea, din ce am stat de vorbă cu ea, se înțelege cu el cum nu s-a înțeles cu nimeni până acum. Despre asta e vorba când vorbim de armonie.”

VEZI ȘI: Andreea Bălan (41 de ani) și Victoraș (32 de ani) au trecut direct la gesturi fierbinți! N-au mai ținut cont de nimic în jurul lor

NU RATA: De ce a plecat Andreea Bălan de la „Te cunosc de undeva”, de fapt. Naşul Aurelian Temişan rupe tăcerea: „Sunt primul căruia i-a spus”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Radu Vâlcan, asaltat de copii și tentații la fiecare pas. Adela Popescu l-a lăsat „de izbeliște” în mijlocul haosului
Exclusiv
Radu Vâlcan, asaltat de copii și tentații la fiecare pas. Adela Popescu l-a lăsat „de izbeliște” în mijlocul…
Cât costă să-l ai la nunta ta pe ex-ul Codruței Filip și ce condiții a pus. ”Negocierea” s-a purtat direct cu Valentin Sanfira: „Nu există, nu, nu, încheiem subiectul”
Exclusiv
Cât costă să-l ai la nunta ta pe ex-ul Codruței Filip și ce condiții a pus. ”Negocierea” s-a…
Nouă sărbătoare în Biserica Ortodoxă Română: Soborul Sfintelor Femei Românce
Mediafax
Nouă sărbătoare în Biserica Ortodoxă Română: Soborul Sfintelor Femei Românce
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
Gandul.ro
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Operațiune sub foc. Fostul șef al spionajului ucrainean sare de pe o platformă de foraj din Marea Neagră în timpul unui atac rusesc
Adevarul
Operațiune sub foc. Fostul șef al spionajului ucrainean sare de pe o platformă...
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Reacția specialiștilor din piață după ce instanța supremă a decis că dreptul de deducere al TVA nu se prescrie
Mediafax
Reacția specialiștilor din piață după ce instanța supremă a decis că dreptul de...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Click.ro
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie...
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor accepta, abia după aceea putem vorbi”
Digi 24
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor...
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
go4it.ro
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
Gandul.ro
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Presa din Italia scrie despre românii de succes care s-au întors acasă: „Aici câștig aproape 3.000 ...
Presa din Italia scrie despre românii de succes care s-au întors acasă: „Aici câștig aproape 3.000 de euro”
Pericolul ascuns din locuință! Obiectele banale care îți pot afecta sănătatea dacă nu sunt schimbate ...
Pericolul ascuns din locuință! Obiectele banale care îți pot afecta sănătatea dacă nu sunt schimbate frecvent
Val de panică după imaginile false cu Nicolae Guță în spital. Manelistul a reacționat imediat și ...
Val de panică după imaginile false cu Nicolae Guță în spital. Manelistul a reacționat imediat și a spus ce s-a întâmplat de fapt
Radu Vâlcan, asaltat de copii și tentații la fiecare pas. Adela Popescu l-a lăsat „de izbeliște” ...
Radu Vâlcan, asaltat de copii și tentații la fiecare pas. Adela Popescu l-a lăsat „de izbeliște” în mijlocul haosului
Madonna a rămas fără haine la Coachella! Artista a anunțat că oferă o recompensă generoasă!
Madonna a rămas fără haine la Coachella! Artista a anunțat că oferă o recompensă generoasă!
Se dau 200 de euro de la stat pentru elevi și studenți. Ce trebuie să facă pentru a intra în posesia ...
Se dau 200 de euro de la stat pentru elevi și studenți. Ce trebuie să facă pentru a intra în posesia banilor
Vezi toate știrile