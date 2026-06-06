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Pensii diferite pentru aceeași vechime în muncă. Cum se poate ajunge la o diferență de 2.000 de lei

De: Elisa Tîrgovățu 06/06/2026 | 12:34
Pensii diferite pentru aceeași vechime în muncă. Cum se poate ajunge la o diferență de 2.000 de lei
Pensii diferite pentru aceeași vechime în muncă. Cum se poate ajunge la o diferență de 2.000 de lei / Sursa foto: Arhivă Cancan
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În luna mai 2026, în România figurau 4.572.106 pensionari, iar pensia medie la nivel național a ajuns la 2.821 de lei. Totuși, diferențele între județe și între diverse zone ale țării sunt în continuare foarte mari. Cele mai ridicate pensii se înregistrează în București, unde valorile depășesc media națională.

Cea mai mare pensie medie din România este în Sectorul 1 al Capitalei. Pensionarii din această zonă încasează, în medie, 4.131 de lei. La celălalt capăt al clasamentului se află județul Botoșani. Valoarea medie a pensiilor este semnificativ mai mică, ajungând la aproximativ 2.230 de lei.

Județele în care românii beneficiază de cele mai mari pensii

Datele mai arată că pensii peste media națională se regăsesc și în județe precum Hunedoara și Gorj. În același timp, la capătul clasamentului se află Suceava, Vaslui și Vrancea.

Aceste diferențe sunt explicate în principal prin nivelul salariilor în funcție de care s-au achitat contribuțiile de-a lungul timpului, dar și prin existența grupelor de muncă sau a activităților din industrii grele în anumite zone ale țării. Din acest motiv, doi pensionari cu vechime similară pot ajunge să încaseze sume diferite la pensie. Decalajele pot urca până la aproximativ 2.000 de lei.

Pensia medie lunară în luna mai s-a menținut la 2.821 de lei, aceeași valoare ca în aprilie. În total, în România erau 4.572.106 pensionari. Suma totală plătită pentru pensii în această lună a fost de 12,8 miliarde de lei.

În cazul pensionarilor pentru limită de vârstă, pensia medie a rămas constantă la 3.167 de lei, la fel ca în luna precedentă. Această categorie numără aproximativ 3.670.000 de persoane la nivel național.

Pensia medie pentru invaliditate a fost în luna mai de 1.080 de lei, în scădere ușoară cu 4 lei față de luna aprilie. În această categorie se încadrează aproximativ 390.000 de pensionari.

În funcție de gradul de invaliditate, pensia medie a fost de 943 de lei pentru gradul I și de 1.189 de lei pentru gradul II.

În ceea ce privește pensiile de urmaș, valoarea medie s-a menținut la 1.524 de lei, aceeași ca în luna anterioară. Aproximativ 440.000 de persoane beneficiază de acest tip de pensie la nivel național.

Sursa foto: Arhivă Cancan

Diferențe mari la pensii, chiar și cu vechime egală. Criteriul care face diferența

În București și în marile orașe cu activitate industrială puternică, salariile au fost, în general, mai mari decât în restul țării, ceea ce se reflectă ulterior și în nivelul pensiilor.

Totodată, persoanele care au activat în domenii precum mineritul, siderurgia sau sectorul energetic au avut, de-a lungul timpului, condiții speciale de muncă și venituri mai ridicate.

Un exemplu relevant este județul Hunedoara, recunoscut ca unul dintre cele mai importante centre ale industriei siderurgice și ale exploatării cărbunelui din România.

Orașe precum Hunedoara și Petroșani au fost marcate de dezvoltarea unor mari platforme industriale și a combinatelor siderurgice încă din perioada comunistă. Combinatul de la Hunedoara a reprezentat, timp de mulți ani, unul dintre cele mai importante din România. Efectele acestei istorii industriale se reflectă și astăzi în nivelul pensiilor din zonă.

De asemenea, județul Gorj a cunoscut o evoluție economică semnificativă datorită mineritului de cărbune. Zona Târgu-Jiu și întregul bazin minier al Olteniei au fost centre esențiale pentru exploatarea resurselor și producția de energie, oferind de-a lungul timpului venituri consistente pentru angajații din aceste sectoare.

Un alt exemplu este județul Galați, unde se află unul dintre cele mai importante combinate siderurgice din România. Combinatul Siderurgic Galați, cunoscut în prezent sub denumirea Liberty Galați, a fost timp de zeci de ani un angajator major la nivel național și a oferit, în general, salarii peste media țării.

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