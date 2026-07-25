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A mâncat un burger și toți au crezut că e însărcinată. Reacția vedetei a devenit virală

De: Paul Hangerli 26/07/2026 | 00:30
A mâncat un burger și toți au crezut că e însărcinată. Reacția vedetei a devenit virală
Nu este gravidă, doar a mâncat burger, sursa-colaj CANCAN.RO
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Daniella Karagach, una dintre cele mai cunoscute dansatoare profesioniste din emisiunea Dancing With the Stars, a reacționat după ce pe rețelele sociale au apărut comentarii în care era întrebată dacă este însărcinată cu al doilea copil. Vedeta a transmis un mesaj ferm, în care le-a cerut oamenilor să înceteze să mai facă presupuneri despre corpul unei femei.

Daniella Karagach: „Suntem în 2026 și încă presupunem că o femeie este însărcinată?”

Dansatoarea a răspuns comentariilor printr-o postare pe Instagram Story, explicând că este deranjată de faptul că oamenii trag concluzii doar pe baza aspectului fizic.

„Suntem în 2026 și încă presupunem că oamenii sunt însărcinați după ce au mâncat un burger întreg și un desert? Serios?”, a scris ea.

Karagach le-a cerut urmăritorilor să înceteze să mai comenteze despre o posibilă sarcină doar pentru că sunt obișnuiți să o vadă într-un anumit fel.

„Haideți să normalizăm ideea de a nu comenta dacă o femeie este însărcinată doar pentru că sunteți obișnuiți să o vedeți într-un anumit fel. Sunt în pauză și mă bucur de fiecare minut al ei.”

Se bucură de vacanță înainte de noul sezon al emisiunii

Daniella Karagach și-a petrecut primele luni ale anului 2026 în turneul live Dancing With the Stars. În prezent, se află într-o perioadă de pauză înainte ca programul să devină din nou încărcat.

Distribuția sezonului 35 al emisiunii Dancing With the Stars nu a fost încă anunțată oficial, însă Karagach este așteptată să facă parte din noua ediție.

În încheierea mesajului său, dansatoarea a făcut apel la mai multă empatie.

„Există oameni care trec în prezent prin diverse situații, așa că cred că ar trebui să fiți puțin mai sensibili. Iar dacă voi rămâne însărcinată în viitorul apropiat, lăsați-mă pe mine să fiu cea care vă va spune. Toate cele bune. Eu mă duc să mă bucur de mâncare.”

Daniella Karagach și Pasha Pashkov sunt căsătoriți din 2014

Daniella Karagach este căsătorită din 2014 cu Pasha Pashkov, și el dansator profesionist în Dancing With the Stars.

Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în mai 2023, când s-a născut fiica lor. Înainte de această bucurie, Karagach a trecut printr-o pierdere de sarcină, după ce a suferit un avort spontan la cinci săptămâni de sarcină în anul precedent.

Vorbind despre acea experiență într-un interviu acordat emisiunii Good Morning America, dansatoarea a mărturisit:

„Fie că a fost vorba de o zi, o săptămână, cinci luni, trei luni, o lună sau oricare ar fi fost perioada, pentru mine tot a fost o pierdere și una foarte mare. Era un copil, știți? Era ceva ce ne doream și ne imaginasem că vom avea.”

Ea a povestit că soțul ei, Pasha Pashkov, a ajutat-o să depășească unul dintre cele mai dificile momente din viața sa.

„Pur și simplu credem că trebuie să avem încredere și că, dacă se va întâmpla, se va întâmpla la momentul potrivit”, a adăugat Daniella Karagach.

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