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Bucurie mare la Mireasa! Fosta concurentă va deveni din nou mămică

De: Emanuela Cristescu 20/07/2026 | 20:27
Bucurie mare la Mireasa! Fosta concurentă va deveni din nou mămică
O fostă concurentă de la „Mireasa” a dat vestea cea mare! Va deveni mamă pentru a doua oară
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O fostă concurentă de la „Mireasa”, sezonul 6, a dat vestea pe care nimeni nu o aștepta și a stârnit imediat un val de reacții în mediul online. Tânăra este însărcinată și urmează să devină mamă pentru a doua oară, iar imaginile cu burtica de gravidă au adunat rapid sute de felicitări.

Este vorba despre Miruna, cea care și-a găsit iubirea după experiența din reality-show și care trăiește acum una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. După ce în urmă cu mai bine de un an și-a ținut pentru prima dată fetița în brațe, fosta concurentă se pregătește din nou să schimbe scutece și să trăiască emoțiile venirii pe lume a unui copil.

O fostă concurentă de la „Mireasa” este însărcinată

Anunțul a fost făcut chiar de ea, printr-o fotografie în care își etalează cu mândrie burtica de gravidă. Alături de imagine, Miruna a publicat și un mesaj care i-a impresionat pe cei care o urmăresc.

”Unii spun că este curaj. Pentru noi este încă o binecuvântare! Dragostea nu se împarte, ci se înmulțește, iar inimile noastre sunt pregătite să iubească din nou, și mai mult! Abia așteptăm formula de 4! 🥳🤍”, a scris Miruna de la Mireasa, pe rețelele de socializare.

O fostă concurentă de la „Mireasa” a dat vestea cea mare! Va deveni mamă pentru a doua oară
O fostă concurentă de la „Mireasa” a dat vestea cea mare! Va deveni mamă pentru a doua oară

O poveste de dragoste ca în filme

Miruna și partenerul ei au devenit părinți pentru prima dată în primăvara anului trecut, atunci când în familia lor a venit pe lume o fetiță. Micuța poartă numele Ameli Maria, iar fosta concurentă nu s-a ferit niciodată să împărtășească momente din viața de mamă cu cei care o urmăresc.

Povestea de dragoste pe care o trăiește acum a început după o perioadă complicată din viața ei sentimentală. Deși se cunoșteau de mulți ani, Miruna și actualul soț au avut, la un moment dat, drumuri diferite și relații separate. În 2024, însă, destinele lor s-au intersectat din nou, iar de această dată au decis să nu mai lase nimic să stea în calea iubirii.

Relația a evoluat rapid, cei doi și-au întemeiat o familie, iar acum se pregătesc să își mărească din nou căminul. Pentru Miruna, vestea celei de-a doua sarcini vine într-un moment în care spune că se simte împlinită și recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiește.

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