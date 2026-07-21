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Bancul zilei | Anul 2026, doi prieteni discută despre nuntă

De: Irina Vlad 21/07/2026 | 07:22
Bancul zilei | Anul 2026, doi prieteni discută despre nuntă
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CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de marți! Doi prieteni discută despre cât mai merge darul al o nuntă în 2026. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? 

Anul 2026. Doi prieteni discută despre o nuntă:

– Am fost la nuntă.

– Și, cât a mai mers darul?

– Nașul mare a achitat facturile la gaz pe 2 luni de iarnă, socrul mic le-a plătit 3 avize la curent, iar eu le-am dat întreținerea și apa pe luna trecută. Cel mai „jmecher” a fost ăla de a furat mireasa… i-a ceut lui ginerică să-i facă plinul la Logan. L-a rupt, ce să mai, l-a rupt.

Alte bancuri amuzante

Buchetul şi băieţii

Când mireasa aruncă buchetul iar fetele sar să-l prindă, băieţii stau deoparte şi se roagă:
– Doamne, te rog… nu a mea!

Confuzie la nuntă

Doi nuntaşi la nuntă:
– Asta e cea mai hidoasă mireasă pe care am văzut-o vreodată!
– E fata mea!
– Vai mă scuzaţi, nu am ştiut că sunteţi tatăl fetei!
– Nu sunt tatăl, sunt mama!

Rochia albă de mireasă

– De ce rochia de mireasă este albă?
– Asta e culoarea standard la toate electrocasnicele.

Nuntă studenţească:

– Hei, de ce mireasa nu bea?
– Pentru că ea n-a pus bani pentru băutură!

Fotograful de la nuntă:

– Şi unde este fericita pereche?
Unul din oaspeţi:
– Iat-o! arătând spre mireasă şi mama acesteia.

Căsătorie pe Facebook

Ofiţerul de stare civilă:
– Acceptaţi ca statutul vostru pe Facebook să se schimbe din celibatar/celibatară în căsătorit/căsătorită?
Mireasa:
– Da.
Mirele:
– Da.
Ofiţerul de stare civilă:
– Să se apropie martorii să dea click pe like.

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