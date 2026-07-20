BANCUL DE LUNI | O femeia și-a dat soțul dispărut

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc savuros, perfect pentru a-ţi începe săptămâna cu zâmbetul pe buze. O femeie s-a dus la secţie pentru a raporta dispariţia soţului. Răspunsul poliţistului te va face să râzi în hohote!
La secția de Poliție:
–Domnule inspector, soțul meu s-a dus ieri la piață după cartofi, și n-a mai venit acasă nici până azi.
Polițistul:
–De ce nu gătiți și dumneavoastră altceva?
Două tipe stau la bârfă la o cafea.
Una zice:
– Uite dragă, să vezi și tu ce minte îngustă are bărbatu-meu. De două zile stă bosumflat pe mine. A făcut accident de circulație alaltăieri când m-a dus cu maşina în oraș, la coafor, și zice că e din cauza mea, că n-am tăcut eu din gură.
– Nu dragă, tot drumul am tăcut, n-am scos decât două cuvinte chiar acolo în intersecţie.
– Pentru două cuvinte? Chiar că e culmea cu acuzațiile lui. Și ce ai zis, dragă, de zice că e vina ta?
– Dreapta liber.
-Aseară, am spart casa unui parlamentar dar m-a prins asupra faptului și apoi mi-a dat drumul …
-Nu a anunțat poliția?
-Nu. Mi-a zis că, corb la corb nu-și scoate ochii!
La o întâlnire a Preşedintelui cu presa, un individ din spate către unul din faţa:
-Domnule, nu te dai un pic la o parte?
-Da, cum să nu. După cinci minute:
-Domnule, nu-ţi dai sapca jos că nu-l vad pe Preşedinte?
-Nu vreti să vă dau un binoclu?
-Nu, mulţumesc, am la puşcă lunetă…
– De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiţi de hoţi?
– Curtoazie profesională!
-Să ştii că noul ministru devine din zi în zi mai prietenos…
-De unde ştii?
-De câteva zile a început şi el să caşte la şedinte, la fel ca noi.
– De ce ai lipsit de la şedinţa în plen? Îl întreabă pe un deputat liderul grupului său parlamentar.
– Am fost bolnav.
– Ce-ai avut?
– Certificat medical…
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