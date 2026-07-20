BANCUL DE LUNI | O femeia și-a dat soțul dispărut

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc savuros, perfect pentru a-ţi începe săptămâna cu zâmbetul pe buze. O femeie s-a dus la secţie pentru a raporta dispariţia soţului. Răspunsul poliţistului te va face să râzi în hohote!

La secția de Poliție:

–Domnule inspector, soțul meu s-a dus ieri la piață după cartofi, și n-a mai venit acasă nici până azi.

Polițistul:

–De ce nu gătiți și dumneavoastră altceva?

Alte bancuri amuzante

Cele două cuvinte

Două tipe stau la bârfă la o cafea.

Una zice:

– Uite dragă, să vezi și tu ce minte îngustă are bărbatu-meu. De două zile stă bosumflat pe mine. A făcut accident de circulație alaltăieri când m-a dus cu maşina în oraș, la coafor, și zice că e din cauza mea, că n-am tăcut eu din gură.

– Păi, poate l-ai bătut la cap și s-a enervat.

– Nu dragă, tot drumul am tăcut, n-am scos decât două cuvinte chiar acolo în intersecţie.

– Pentru două cuvinte? Chiar că e culmea cu acuzațiile lui. Și ce ai zis, dragă, de zice că e vina ta?

– Dreapta liber.

Un hoț îi spune prietenului său:

-Aseară, am spart casa unui parlamentar dar m-a prins asupra faptului și apoi mi-a dat drumul …

-Nu a anunțat poliția?

-Nu. Mi-a zis că, corb la corb nu-și scoate ochii!

Președintele și presa

La o întâlnire a Preşedintelui cu presa, un individ din spate către unul din faţa:

-Domnule, nu te dai un pic la o parte?

-Da, cum să nu. După cinci minute:

-Domnule, nu-ţi dai sapca jos că nu-l vad pe Preşedinte?

-Nu vreti să vă dau un binoclu?

-Nu, mulţumesc, am la puşcă lunetă…

De ce parlamentarii nu sunt jefuiți de hoți

– De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiţi de hoţi?

– Curtoazie profesională!

Minister și parlament

-Să ştii că noul ministru devine din zi în zi mai prietenos…

-De unde ştii?

-De câteva zile a început şi el să caşte la şedinte, la fel ca noi.

„De ce ai lipsit de la ședința în plen?”

– De ce ai lipsit de la şedinţa în plen? Îl întreabă pe un deputat liderul grupului său parlamentar.

– Am fost bolnav.

– Ce-ai avut?

– Certificat medical…

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BANCUL ZILEI | ”Marcele, unde ești?”