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Ce dietă are campionul mondial Lamine Yamal? Ritualul pe care îl ține înainte de fiecare meci

De: Denisa Crăciun 21/07/2026 | 06:20
Ce dietă are campionul mondial Lamine Yamal? Ritualul pe care îl ține înainte de fiecare meci
Dieta lui Lamine Yamal/ Sursa foto: Profimedia
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Lamine Yamal trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Deși este la început de carieră, tânărul de 19 ani a reușit să câștige Campionatul Mondial 2026, reprezentând echipa Spaniei. Acesta este atent la silueta sa și are un ritual secret pe care îl respectă cu strictețe înainte de fiecare meci.

Lamine Yamal este unul dintre cei mai impresionanți jucători din lume. Duminică, 19 iulie, jucătorul a devenit campion mondial, după ce Spania a învins Argentina. Tânărul a devenit un exemplu pentru mulți oameni, mai ales pentru energia pe care o are atunci când se află pe teren. Acesta are un ritual pe care îl respectă de fiecare dată, așadar mama sa îi pregătește masa înainte de meci. Alimentația sa este considerată de nutriționiști cea mai potrivită pentru fotbaliști. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce dietă are Lamine Yamal

Lamine Yamal a mărturisit în urmă cu ceva timp că înainte de fiecare meci mănâncă un preparat special făcut de mama sa. El consumă mereu pui cu orez și sos de arahide. Rețeta este specifică Guineei Ecuatoriale, țara din care provine cea care i-a dat viață. Acesta spune că este preparatul copilăriei și a devenit un ritual.

Mama mi-l pregătea întotdeauna înainte să joc. Este un fel de mâncare care îmi dă energie și putere, a povestit Lamine Yamal.

Nutriționiștii spun că masa campionului este una dintre cele mai potrivite rețete pentru fotbaliști, pentru că este una echilibrată. Orezul oferă carbohidrați complecși, care asigură energie pe termen lung. În plus, sosul de arahide este o sursă perfectă pentru grăsimi sănătoase, iar puiul contribuie la menținerea și dezvoltarea masei musculare.

Spania a învins Argentina

Echipa Spaniei a reușit să obțină titlul de campioană mondială, după ce primul gol a fost marcat în minutul 120. Lionel Messi a participat cel mai probabil la ultimul său Campionat Mondial, având 39 de ani și o carieră de succes. În timpul festivității de premiere, Lamine Yamal s-a îndreptat către cel care i-a fost idol și i-a făcut un gest de încurajare. Cei doi și-au strâns mâna, iar comportamentul său a impresionat publicul prezent pe stadion, demonstrând încă o dată respectul de care a dat dovadă în repetate rânduri.

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