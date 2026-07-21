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Coșmarul prin care a trecut soțul Addei. Cătălin Rizea a aflat în direct că tatăl său a murit

De: Emanuela Cristescu 21/07/2026 | 12:53
Coșmarul prin care a trecut soțul Addei. Cătălin Rizea a aflat în direct că tatăl său a murit
Coșmarul prin care a trecut soțul Addei. Cătălin Rizea a aflat în direct că tatăl său a murit
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Soțul Addei, Cătălin Rizea, a făcut una dintre cele mai tulburătoare dezvăluiri din viața lui. Acesta a povestit că a aflat că tatăl lui a murit chiar în timpul unei ediții live și că a fost nevoit să rămână în fața camerelor și să își ducă meseria până la capăt, fără ca telespectatorii să bănuiască drama prin care trecea.

Cătălin Rizea și-a deschis sufletul și a rememorat ziua pe care că nu o va uita niciodată. Totul s-a întâmplat în timp ce gătea în direct. Telefonul a început să sune, iar la capătul firului era partenera tatălui său. Soțul Addei și-a oprit lavaliera pentru câteva clipe ca să răspundă, fără să știe că urma să primească cea mai dureroasă veste.

Cătălin Rizea a aflat în direct că tatăl său a murit

La scurt timp după primul apel, telefonul a sunat din nou. Atunci a aflat că tatăl lui murise. În loc să plece imediat din platou, soțul Addei a ales să își continue munca. Cu sufletul făcut bucăți, a prezentat preparatele până la finalul emisiunii, încercând să își ascundă emoțiile de colegi și de telespectatori.

„Am trăit și părți mai nasoale. Eu am aflat că tatăl meu a murit, în timp ce eram la emisiune. Am început preparatul, la ora 9 m-au sunat de acasă. Mi-am oprit lavaliera, pentru că suna concubina lui tata și m-a zis: >. Am intrat înapoi și m-au sunat că a murit. Am intrat în bucătărie și am încercat să fiu profesionist în continuare. Am rămas pentru toată ziua, am prezentat, cu lacrimi în suflet și aproape și în ochi, preparatele. Abia îmi găseam cuvintele”, a declarat Cătălin Rizea.

Coșmarul prin care a trecut soțul Addei. Cătălin Rizea a aflat în direct că tatăl său a murit
Coșmarul prin care a trecut soțul Addei. Cătălin Rizea a aflat în direct că tatăl său a murit

Cine l-a ajutat să treacă peste această tragedie

Cătălin a spus că familia i-a dat putere să treacă peste această tragedie. Alături de Adda și de fiul lor, Alex, el încearcă să lase în urmă una dintre cele mai dureroase amintiri. Bucătarul a mărturisit că își iubește enorm soția și că este convins că i-a fost alături și în alte vieți.

„Azi este despre tine și așa va fi mereu. Noi sigur ne-am întâlnit în viețile trecute și o vom face și în cele următoare. Aș fi pus o piesă compusă de tine, că-s multe despre noi. Dar asta este piesa noastră pe care am dansat în curte, când construiam magazia. La mulți ani, suflet frumos! Te iubesc!”, a scris bucătarul, pe Instagram.

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