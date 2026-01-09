Cum se apără Adda, după ce și-a ”mângâiat” soțul la Power Couple: „Nu l-am lovit cu ură! Urăsc violența!”

Adda reacționează, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, după momentul controversat din ediția recentă a emisiunii Power Couple, care a împărțit publicul în două. Artista explică momentul tensionat surprins de camere, în care, copleșită de emoții, și-a pocnit soțul, și transmite un mesaj ferm.

Emoțiile au atins cote maxime în ediția recentă a emisiunii Power Couple, difuzată de Antena 1, când Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, au fost protagoniștii unui moment care a stârnit controverse și care a ajuns viral. În timpul unei probe solicitante, sub presiunea competiției, artista a avut o reacție impulsivă și l-a pocnit ușor în piept pe soțul ei, un gest care a fost imediat surprins de camere și interpretat de o parte din public drept un moment tensionat, ba chiar comparat cu participarea ei la Asia Express, când a fost percepută de public drept o personalitate impulsivă, vulcanică.

Imediat după gestul controversat de la Power Couple, Adda a spus, vizibil epuizată: „N-am mai avut putere să înjur. Mi-a plecat mâna”, iar Cătălin a completat cu umor: „I-a plecat serva.”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Adda vorbește despre gestul care a stârnit controverse, despre presiunea competiției, dar și despre etichetele dure care i-au fost puse imediat după difuzarea imaginilor.

Adda: „Nu sunt un om violent! Urăsc violența!”

Din păcate îmi pare rău că s-a făcut din țânțar armăsar. Nu sunt un om violent! Urăsc violența! Mi se pare nedrept că o parte din oameni caută nod în papură și de obicei aruncă cu ură în artiști. Noi suntem criticați și doar dacă respirăm. E nedrept. La Asia mi-am cerut scuze pentru că am greșit. Dar am învățat din greșeli. Și mă doare că unii oameni mă critică pentru acțiunile din Asia, văzând Power Couple. Unde se vede clar că nu e nicio asemănare. Repet – NU SUNT UN OM VIOLENT! Nu a fost vorba de o lovitură cu ură sau cu un gând rău. L-am atenționat cumva să se calmeze pentru că era foarte intrat în cursă și nu mă aveam aer să vorbesc ca să pot verbaliza. Noi râdem acum de ceea ce s-a întâmplat! Vă rog să fiți mai blânzi! Mulțumesc, a declarat Adda în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

