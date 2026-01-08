Acasă » Știri » Momentul în care Adda uită ca e filmată și își pocnește soțul, în fața camerelor! Antena 1 a difuzat tot la Power Couple

Momentul în care Adda uită ca e filmată și își pocnește soțul, în fața camerelor! Antena 1 a difuzat tot la Power Couple

De: Anca Chihaie 08/01/2026 | 13:10

Emoțiile au atins cote maxime în ediția recentă a emisiunii „Power Couple” difuzată de Antena 1, când unul dintre cuplurile participante a fost protagonistul unui moment neașteptat. Adda și Cătălin Rizea, aflați printre concurenții care au acceptat provocarea, au oferit telespectatorilor o scenă care a stârnit atât râsete, cât și surprindere.

În timpul desfășurării probei, tensiunea a crescut vizibil, iar stresul și emoțiile intense au condus la un moment complet neașteptat: Adda, prinsă în valul competiției și a emoțiilor, a reacționat impulsiv, lovindu-și soțul în piept. Incidentul, surprins de camere, a devenit rapid unul dintre cele mai discutate momente ale emisiunii.

Scenele au fost deosebit de vizibile pentru telespectatori, iar reacția Adda a ilustrat perfect combinația de efort fizic, presiune și adrenalina caracteristică competiției. Momentele tensionate dintre concurenți au adus o doză suplimentară de realism în cadrul show-ului, amintind publicului că, dincolo de provocările fizice, emisiunea testează și limitele emoționale și relaționale ale participanților.

„N-am mai avut putere să înjur. MI-a plecat mâna”, a spus Adda.

„I-a plecat serva”, a răspuns Cătălin.

De altfel, momentul nu a surprins complet publicul. Adda este cunoscută pentru temperamentul său vulcanic, trăsătură care a ieșit în evidență încă din participarea sa la „Asia Express”. Fanii emisiunii și-au amintit imediat de episoadele în care artista nu se temea să-și arate reacțiile impulsive și naturale, indiferent de situație. Această personalitate pasională, combinată cu stresul și provocările fizice din „Power Couple”, a creat contextul perfect pentru scena tensionată care a fost surprinsă de camere.

