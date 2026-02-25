„Da’ iute să fie!” Românii și ardeiul lor curajos. Dar știi care este, de fapt, cel mai iute ardei din lume?

Îi auzi în piață, la tarabă, cu glas sigur: „Eu mănânc ardei iute la ciorbă, dar iute să fie!” Se privesc unii pe alții cu un fel de mândrie bărbătească, ca și cum iuțeala ar fi o probă de caracter. Întrebarea vine mereu, rostită cu sprânceana ridicată: „Dar sigur sunt iuți?” Noi spunem altfel. Ardeii noștri joacă la pitici. Lumea adevărată a iuțelii începe mult dincolo de ardeii noștri naționali.

Ardeiul românesc și orgoliul din ciorbă

Ardeiul iute românesc, cel pus lângă ciorba de burtă sau lângă o zeamă acră de fasole, e un companion onest. Îți încălzește obrajii, te face să tragi aer adânc în piept și să spui că așa trebuie să fie mâncarea. Dar dacă îl măsori, dacă îl pui sub lupa științei, descoperi că e blând. De obicei se învârte între câteva mii și câteva zeci de mii de unități Scoville. E iute, da. Dar nu e focul lumii.

Iuțeala nu este pur și simplu o impresie, ci se măsoară, în cifre.

Cum se măsoară focul din ardei

În 1912, un farmacist american pe nume Wilbur Scoville a pus la punct un sistem care avea să devină reperul universal al iuțelii. A diluat extract de ardei în apă îndulcită până când un grup de testeri nu a mai simțit arsura. Numărul de diluări a devenit unitatea de măsură. Așa s-a născut scara Scoville.

Astăzi nu mai gustă nimeni până la lacrimi pentru știință. Laboratoarele folosesc metode chimice precise, iar rezultatul se transformă tot în aceleași unități Scoville. Cifra spune totul. Cu cât este mai mare, cu atât ardeiul arde mai tare.

Iar ceea ce arde nu sunt semințele, așa cum se crede în popor, ci capsaicina, substanța concentrată în nervurile albe din interior. Ea aprinde receptorii de durere, ea aduce lacrimile și transpirația, ea face inima să bată mai repede.

Carolina Reaper, ardeiul care nu joacă la pitici

Dacă ar fi să punem mândria românească față în față cu realitatea, numele care ar închide discuția este Carolina Reaper. Este ardeiul iute omologat oficial drept unul dintre cei mai iuți din lume. Media lui trece de 1,6 milioane de unități Scoville, iar unele exemplare au depășit 2,2 milioane.

Pentru comparație, un habanero, considerat deja feroce în bucătării, ajunge la câteva sute de mii. Un spray paralizant folosit pentru autoapărare atinge aproximativ 2 milioane. Carolina Reaper stă la aceeași masă cu el.

Arată ca un fruct mic și zbârcit, roșu intens, cu un vârf ascuțit ca un ac. Nu pare mult. Dar înăuntru e furtună cu tunete, fulgere și trăsnete.

În competiția extremelor au mai fost Bhut Jolokia, Trinidad Moruga Scorpion și, mai recent, Pepper X, un nume rostit cu respect în cercurile pasionaților. Toți trec de milionul de unități Scoville. Toți sunt din altă ligă.

Ce face focul în trup

Când muști dintr-un ardei foarte iute, corpul intră în alertă. Ritmul cardiac crește, fruntea se umezește, ochii lăcrimează. Creierul eliberează endorfine, ca să lupte cu durerea. Unii spun că e plăcere. Alții spun că e nebunie.

În doze mici, ardeiul poate ajuta digestia și poate stimula circulația. În doze mari, poate aduce arsuri gastrice și dureri care nu mai au nimic poetic.

Data viitoare când auzi în piață „da’ iute să fie”, amintește-ți că lumea e mai largă decât taraba noastră. Ardeiul românesc e curajos, dar joacă într-o categorie mică. Adevăratul foc începe la milioane pe scara Scoville.

Și poate că nu e nevoie să-l înfruntăm, este suficient să știm că există.

