Oana Roman, supărată tare după ce influencerii au ignorat-o la un eveniment: ”Voi fi în fața lor până mor”

Oana Roman le declară război influencerilor. Vedeta, în vârstă de 49 de ani, este foc și pară după ce ar fi fost ignorată la un eveniment. Ea nu a plecat prea încântată de la o prezentare de modă a lui Cătălin Botezatu.

Oana Roman a fost prezentă la evenimentul lui Cătălin Botezatu de marți, 24 februarie, unde celebrul designer și-a dezvăluit noua colecție. Vedeta s-a arătat impresionată de noua colecție a bunului său prieten și chiar și-a arătat admirația printr-un story pe Instagram.

„Azi a fost o prezentare @catalinbotezatu. Cea mai frumoasă colecție a lui Cătălin din ultimii ani. Personal mie mi-a plăcut enorm.

Sper să le cuceriți!”

Deși vedeta s-a declarat impresionată de noua colecție a designerului, atmosfera din jur nu pare să fi fost la fel de caldă.

„80% din influenceri s-au făcut că nu mă văd”

Ulterior, vedeta a avut ceva de spus și despre invitații la eveniment, în speță influencerii, care ar fi ignorat-o. Supărată că nu a fost băgată în seamă, fiica lui Petre Roman i-a luat la rost pe aceștia, declarându-se mult peste ei, pentru totdeauna, sau până la finalul vieții ei.

„Azi la evenimentul la care am fost… 80% din „influenceri” s-au făcut că nu mă văd. Sunt supărate tare pe mine că am gura mare și nu-mi place ipocrizia. Ideea e că eu am fost în față dinaintea lor și voi fi și după ele… până mor.”

Atacurile vedetei nu s-au oprit însă aici. Ea a continuat și chiar s-a filmat fără niciun pic de machiaj, venind cu o provocare către influenceri să facă același lucru, fără filtre și fără botox, pentru a arăta lumii cum se văd ridurile reale.

„Dacă faceți tutoriale cu creme și produse de îngrijire și aveți filtre și alte bazaconii, sau dacă aveți mult botox, fire sau intervenții estetice la față, eu nu vă cred. Care are curaj pe bune să se filmeze raw și să nu aibă botox? Să vedem. Eu prima. Tenul meu arată așa numai datorită cremelor și fac, o dată la câteva luni, tratament cosmetic.”

Nu știm exact cine a supărat-o pe vedetă cu indiferența, dar cert este că și ea, la rândul ei, pe lângă statutul de „vedetă”, se încadrează, fără greș, la categoria influenceri.

