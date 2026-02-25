E bun de plată! Artistul din România, obligat să achite 30.000 de lei despăgubiri după ce a distrus apartamentul vecinei

Un litigiu care a durat aproape patru ani și l-a avut în prim-plan pe artistul Doru Todoruț s-a încheiat definitiv, după ce instanțele au stabilit cine suportă, în final, consecințele financiare ale unor lucrări care au produs pagube într-un apartament învecinat. Cazul a pornit de la deteriorări produse în locuința unei vecine, în contextul unor intervenții realizate de o firmă contractată de artist pentru efectuarea unor lucrări.

Incidentul ar fi fost declanșat de intervenția unei echipe de muncitori angajate de Todoruț. În urma lucrărilor, locuința unei vecine ar fi suferit stricăciuni evaluate la peste 22.000 de lei. Situația nu a fost rezolvată amiabil, iar proprietara imobilului afectat a decis să se adreseze instanței pentru recuperarea prejudiciului.

Doru Todoruț obligat să achite 30.000 de lei

Judecata în primă instanță s-a finalizat cu obligarea artistului la plata contravalorii daunelor și a cheltuielilor de judecată aferente procesului. Instanța a stabilit că despăgubirea trebuie achitată persoanei prejudiciate, alături de sumele reprezentând taxe judiciare, onorariu de expert și onorariu de avocat. Valoarea totală a obligațiilor stabilite în sarcina pârâtului a depășit 28.000 de lei.

În paralel, în cadrul aceluiași dosar, Todoruț a formulat o cerere de chemare în garanție, solicitând ca firma care a executat lucrările să suporte, în final, prejudiciul generat. Instanța a admis această cerere, stabilind că societatea comercială responsabilă de intervenție trebuie să îi restituie artistului sumele pe care acesta este obligat să le achite vecinei. Astfel, deși obligația directă de plată către persoana prejudiciată revine lui Todoruț, costurile urmează să fie recuperate ulterior de la firma implicată.

„Dispune obligarea pârâtului (Doru Todoruț – n.r.) să plătească reclamantei suma de 22.246 lei reprezentând contravaloare despăgubire. Dispune obligarea pârâtului să plătească reclamantei suma de 6044,73 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 1544,73 lei reprezintă taxă de timbru, suma de 1000 de lei reprezintă onorariu expert iar suma de 3500 lei reprezintă onorariu avocat”, a decis instanța.

Hotărârea pronunțată în primă instanță a fost contestată de artist, care a formulat apel. Dosarul a fost analizat succesiv de Tribunalul București și de Curtea de Apel București. După parcurgerea etapelor procedurale, instanțele superioare au menținut soluția inițială, iar decizia a devenit definitivă luna trecută.

